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الرياضة

بديل مبابي بـ «60 مليون يورو»!

بديل مبابي بـ «60 مليون يورو»!
26 ديسمبر 2023 09:56

أنور إبراهيم (القاهرة)
تفتح سوق الانتقالات الشتوية أبوابها بعد أقل من أسبوع، بينما لا يزال موقف النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «25 عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان، غامضاً إذ أنه لم يوقع حتى الآن عقداً جديداً في «حديقة الأمراء»، ولم يصدر عنه أي تصريح أو تلميح يفيد بإمكانية انتقاله «مجاناً» إلى ريال مدريد الإسباني.
هذا الوضع الغامض دفع ناديه الحالي إلى البحث من الآن عن بديل له من «باب الاحتياط»، ويبدو أنه وجد هذا البديل، وهو شاب برازيلي صغير السن يُدعى إيستليفاو ويليان ألميدا دي أوليفيرا، ولقبه «ميسينيو» جناح بالميراس.
وعرض «الباريسي» على ناديه أرقاماً تراوحت من 30 إلى 35 ثم 40 و50 مليون يورو، من أجل الحصول على خدماته، إلا إن بالميراس لم يستسلم ويطلب 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب.
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن بالميراس، في نفس وقت مفاوضاته مع سان جيرمان، فتح اتصالات أخرى مع عدد من أندية الدوري الإنجليزي، في مقدمتها تشيلسي ويونايتد ومانشستر سيتي، وأبدوا جميعاً استعدادهم لدفع الـ 60 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن هذا البرازيلي الشاب تم عرضه على برشلونة من قبل، إذ أن وكيله هو نفس وكيل المهاجم الشاب فيتورروكي، الذي وقع للبارسا ويصل هذا الشتاء إلى النادي الكتالوني، غير أن برشلونة لم تصدرعنه أية إشارة تفيد رغبته في ضم هذا اللاعب لأن لديه عدد غير قليل من المهاجمين وخاصة بعد التعاقد مع روكي، فضلاً عن أن ظروفه المالية الصعبة تمنعه من التفكير في ضمه.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية عديدة أنه بخلاف هذا المهاجم البرازيلي الشاب «ميسينيو»، يضع سان جيرمان اللمسات الأخيرة لضم برازيليين آخرين، الأول المدافع الشاب لوكاس لوبيز بيرالدو لاعب بالميراس، والمتوقع وصوله الأسبوع المقبل، والثاني جابرييل موسكاردو متوسط ميدان كورينثيانز والذي يكلف النادي 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو مكافآت.
وأوضحت المصادر نفسها أن سان جيرمان لجأ إلى التعاقد مع المهاجم البرازيلي «ميسينيو» تحسباً لإمكانية رحيل مبابي فعلاً بانتهاء عقده في صيف 2024، واحتمال إعلانه عن ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من يناير المقبل، وهي المهلة التي حددها ريال مدريد للاعب لإعلان موقفه من الانتقال إلى صفوفه أو بقائه في «حديقة الأمراء».
وكان مبابي أبلغ إدارة ناديه بخطاب رسمي من بداية الموسم بأنه لن يمد عقده لسنة إضافية مثلما كان مقرراً من قبل.

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