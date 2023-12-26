الأرض لا تلعب مع «النمور»!

فيصل النقبي (كلباء)

لم تلعب الأرض مع أصحابها بالنسبة لمسيرة اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، فقد جمع الفريق 5 نقاط فقط في ملعبه وأمام جماهيره، واستطاع أن يضيف 7 نقاط خارج ملعبه.

‏وفاز الفريق مرة واحدة على ملعب كلباء أمام حتا 2-1، وتعادل أمام العين 2-2، وأمام النصر من دون أهداف، فيما نجح في الفوز على عجمان 5-3 وعلى الإمارات 4-2، وتعادل مع البطائح من دون أهداف، وخسر 6 مواجهات في الدوري.

‏وبالنظر إلى الحصيلة التهديفية للفريق، فقد سجل 20 هدفاً، ودخل مرماه 25 هدفاً، ويعاني الفريق مشكلة دفاعية واضحة لم يستطع المدرب فرهاد مجيدي حلها حتى الآن.

‏ورغم تقديم «النمور» ثلاث مباريات جيدة في الجولات الماضية، إلا أن الفريق جمع نقطة وحيدة فقط من أصل 9 نقاط متاحة، وتصدر قائمة الهدافين بالفريق، الإيراني مهدي قائدي، الذي سجل 6 أهداف في المسابقة حتى الآن.