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الرياضة

الأرض لا تلعب مع «النمور»!

الأرض لا تلعب مع «النمور»!
26 ديسمبر 2023 10:30

فيصل النقبي (كلباء) 
لم تلعب الأرض مع أصحابها بالنسبة لمسيرة اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، فقد جمع الفريق 5 نقاط فقط في ملعبه وأمام جماهيره، واستطاع أن يضيف 7 نقاط خارج ملعبه. 
‏وفاز الفريق مرة واحدة على ملعب كلباء أمام حتا 2-1، وتعادل أمام العين 2-2، وأمام النصر من دون أهداف، فيما نجح في الفوز على عجمان 5-3 وعلى الإمارات 4-2، وتعادل مع البطائح من دون أهداف، وخسر 6 مواجهات في الدوري.
‏وبالنظر إلى الحصيلة التهديفية للفريق، فقد سجل 20 هدفاً، ودخل مرماه 25 هدفاً، ويعاني الفريق مشكلة دفاعية واضحة لم يستطع المدرب فرهاد مجيدي حلها حتى الآن.
‏ورغم تقديم «النمور» ثلاث مباريات جيدة في الجولات الماضية، إلا أن الفريق جمع نقطة وحيدة فقط من أصل 9 نقاط متاحة، وتصدر قائمة الهدافين بالفريق، الإيراني مهدي قائدي، الذي سجل 6 أهداف في المسابقة حتى الآن.

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اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
مهدي قائدي
فرهاد مجيدي
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