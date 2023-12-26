الأرض لا تلعب مع «النمور»!

فيصل النقبي (كلباء)
لم تلعب الأرض مع أصحابها بالنسبة لمسيرة اتحاد كلباء في دوري أدنوك للمحترفين، فقد جمع الفريق 5 نقاط فقط في ملعبه وأمام جماهيره، واستطاع أن يضيف 7 نقاط خارج ملعبه.
وفاز الفريق مرة واحدة على ملعب كلباء أمام حتا 2-1، وتعادل أمام العين 2-2، وأمام النصر من دون أهداف، فيما نجح في الفوز على عجمان 5-3 وعلى الإمارات 4-2، وتعادل مع البطائح من دون أهداف، وخسر 6 مواجهات في الدوري.
وبالنظر إلى الحصيلة التهديفية للفريق، فقد سجل 20 هدفاً، ودخل مرماه 25 هدفاً، ويعاني الفريق مشكلة دفاعية واضحة لم يستطع المدرب فرهاد مجيدي حلها حتى الآن.
ورغم تقديم «النمور» ثلاث مباريات جيدة في الجولات الماضية، إلا أن الفريق جمع نقطة وحيدة فقط من أصل 9 نقاط متاحة، وتصدر قائمة الهدافين بالفريق، الإيراني مهدي قائدي، الذي سجل 6 أهداف في المسابقة حتى الآن.