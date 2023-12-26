«الأمور المستعجلة» أول قرارات «عربي الشطرنج»

رضا سليم (دبي)

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي اجتماعها الأول بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهو الاجتماع الذي أعقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي شهد انتخاب المجلس الجديد للدورة 2023-2027، وفاز الشيخ خالد بن حميد القاسمي بالتزكية، بينما تم انتخاب بقية الأعضاء.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس الجديد، وهم النواب الأربعة القطري محمد المضاحكة، والسوري علي عباس والجزائري إبراهيم جلول، والليبي فوزي بو رجعة، والأعضاء الأربعة بالانتخاب، وهم اليمني صبري عبدالمولى واللبناني رواد حمود والموريتاني سيدي محمد تاج الدين والمغربي مصطفى أمزال، بالإضافة إلى عمر الجعبري ممثل الاتحاد الفلسطيني الذي انضم للمجلس بالتعيين طبقاً للوائح اللجان الأولمبية العربية.

ورفعت اللجنة أسمى آيات الشكر والتقديم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على رعايته ودعمه للرياضة والرياضيين خاصة الشطرنج، وإلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي.

وجاء أول قرارات اللجنة التنفيذية اعتماد عبدالله حسن الحمادي أميناً عاماً للاتحاد، والذي يعد أحد اللاعبين السابقين في الشطرنج، وسبق أن حقق العديد من الإنجازات لمنتخب الإمارات على المستوى العربي، بالإضافة إلى الخبرات الإدارية، كما تم تشكيل لجنة الأمور المستعجلة برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي وعضوية محمد المضاحكة، والدكتور صبري عبدالمولى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن رؤساء اللجان في الاجتماعات المقبلة.

وأكد عبدالله حسن الحمادي الأمين العام للاتحاد أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة للجنة التنفيذية لتحديد جميع اللجان وبدء العمل لخطة نشاط الاتحاد العربي، والبطولات العربية خلال عام 2024، كما سيكون هناك العديد من البرامج والأنشطة الأخرى التي تعمل على تطوير الشطرنج العربي بجانب الاهتمام ببقية عناصر اللعبة وعمل دورات للمدربين والحكام، والعمل على تطوير أنظمة الاتحاد بما يتواكب من التطور الكبير في اللعبة على مستوى العالم.

وأضاف أن المجلس الجديد للاتحاد يضم عناصر شابة لديها الرغبة والشغف لتقدم كل ما يخدم الشطرنج العربي، ويصل به إلى العالمية من خلال تطوير المسابقات، وربط جميع عناصر اللعبة مع بعضها.