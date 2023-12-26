الحبتور يشيد بتنظيم كأس سلطان بن زايد للبولو

دبي (الاتحاد)

أشاد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، بالنجاحات التي حققتها بطولة كأس سلطان بن زايد، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 8 فرق، وفاز فريق بن دري بلقبها للمرة الثانية.

وهنأ الحبتور مجلس إدارة نادي غنتوت واللجنة المنظمة للبطولة بالنجاح الكبير، كما وجه التهنئة إلى فريق بن دري الفائز بالكأس في نسختها الرابعة، وقال: «ارتفاع المستوى الفني للمباريات يدعو إلى التفاؤل، ويؤكد قناعتنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن أنديتنا لديهم الكثير من الجوانب التنظيمية والفنية الإيجابية التي تصب في مصلحة اللعبة، وبفضل تضافر الجهود نستطيع التحليق في سماء العالمية».

وأضاف: «التميز التنظيمي للبطولات يؤكد قدرة كوادرنا الوطنية على تنظيم وإنجاح أي حدث يقام على أرض الإمارات، كما أن التميز الفني يعود إلى الجهود المخالصة التي تبذلها الأندية، سعياً لتطوير المستوى الفردي والجماعي للاعبين، ومن ثم اللعبة لرفع اسم وعلم الدولة عالياً في كافة البطولات، خاصة أننا على أبواب استضافتنا كأس العالم للبولو 2026، أحد أكبر البطولات في اللعبة على مستوى العالم، والتي تمثل المحطة الأهم في مسيرة اللعبة، ونتوقع أن تكون نقلة نوعية كبيرة في البولو ليس فقط في الإمارات، بل في المنطقة بشكل عام».

من ناحية أخرى، تقام بطولة العام الجديد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة 4 فرق، حيث تشهد البطولة بعد غدٍ الخميس مباريات الدور نصف النهائي، بينما يقام النهائي يوم السبت.