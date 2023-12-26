الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برستوفاك: حلم «مونديال اليد» ليس صعباً

برستوفاك: حلم «مونديال اليد» ليس صعباً
26 ديسمبر 2023 12:30

رضا سليم (دبي) 
أكد الفرنسي دانيلو برستوفاك مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد أن حلم التأهل للمونديال من بوابة البطولة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025، المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ليس صعباً، وأن الطموح حق مشروع في تحقيق الهدف من المشاركة، مشيراً إلى أن التصفيات الأولمبية الأخيرة كشفت عن مستوى المنتخبات المشاركة، خاصة التي تملك طموح التأهل للمونديال، وأن مستوى المنتخب ليس بعيداً عنها.
وقال: «ستكون المهمة الأولى هي الصعود للدور الرئيس من المجموعة الرابعة، وسنواجه هونج كونج وكازاخستان والبحرين، وبعدها ننتظر المجموعة التي سنلعب فيها، والتي تمثل العبور للمونديال كون الأول والثاني سيصعدان للدور نصف النهائي والمنتخبات الأربعة ستتأهل مباشرة للمونديال».
وأضاف: «جميع المنتخبات تشارك في البطولة بهدف التأهل، ولا يوجد منتخب يشارك من أجل المشاركة، وبالتالي جميع المباريات صعبة، وعلينا أن نخوض المباريات بنفس القوة، والفترة الماضية شهدت تجمعات داخلية وتدريبات بحضور جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم، ولا توجد إصابات، وهي نفس المجموعة التي ستسافر إلى معسكر مقدونيا يوم الجمعة المقبل، والذي يشهد مباريات ودية مع منتخبات كوسوفو واليونان ومقدونيا، ومن المهم أن نلعب هذه المباريات للوقوف على الأخطاء وتعديلها قبل خوض البطولة الآسيوية». 
ونوه المدرب بأن التصفيات الأولمبية في الدوحة كانت ضمن خطة الإعداد للمنتخب، وقال: «لعبنا مباريات جيدة وتطور مستوانا من مباراة لأخرى، ووقفنا على الأخطاء، وبدأنا في العمل عليها خلال التجمعات الداخلية، وعدد المباريات كافٍ للتجهيز للبطولة، خاصة أن عدداً من اللاعبين لديهم عدد مباريات أكثر مثل لاعبي الشارقة الذين لعبوا في البطولة الآسيوية وكأس السوبر الإماراتي البحريني أمام النجمة وجاهزيتهم أعلى، ونجهز بقية اللاعبين كما أن اللعب 3 مباريات خلال 8 أيام في معسكر مقدونيا يمثل معدلاً جيداً لتجهيز اللاعبين على اللعب في البطولة الآسيوية بمعدل مباراة كل يومين».
وأكد برستوفاك استمرار المحاضرات النظرية، والتي يستعرض فيها أداء المنتخب في التصفيات الأولمبية الأخيرة من أجل التعرف على الأخطاء وتصحيحها في التدريبات، وقال: «هناك تركيز على الجانب البدني أيضاً من أجل أن يتحمل اللاعب ضغط المباريات، ثم الجوانب الفنية». 
وحول عدم اللعب مباريات ودية خلال فترة التجمع مع منتخبات خليجية وآسيوية، قال: «فضلت التدريبات عن لعب المباريات مع هذه المنتخبات خاصة أنه من الممكن أن نلتقي معها في البطولة، سواء في الدور الرئيس، وكانت هناك عروض من منتخبات خليجية وآسيوية للعب معنا، ولكن فضلت السفر إلى مقدونيا وخوض مباريات أوروبية».
ونوه بأنه سيعلن القائمة النهائية، والتي تضم 20 لاعباً قبل السفر إلى مقدونيا، وأنه سيتم تسجيل 18 لاعباً في البطولة، وقال: «نحرص على الحفاظ على جميع اللاعبين وجاهزيتهم حتى الأمتار الأخيرة، تحسباً لخروج لاعب لظروف الإصابة، أو أي ظرف آخر».

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقاً عسكرياً
الدنمارك والسويد ترسلان دبابات قتالية لأوكرانيا
منتخب اليد
بطولة العالم لكرة اليد
كرواتيا
الدنمارك
النرويج
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
انطلاق «ختام» دبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين
الرياضة
انطلاق «ختام» دبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين
اليوم 14:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
وزارة الخارجية تحذر من رسائل احتيالية
اليوم 13:54
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
217 مليار درهم إصدارات الصكوك بالإمارات في النصف الأول من 2023
اليوم 13:52
«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم دورته السابعة فبراير المقبل
اقتصاد
«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم دورته السابعة فبراير المقبل
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©