«القمة المتأخرة» بين العين والجزيرة تحسم «بطل شتاء 21»

معتصم عبدالله (دبي)

تحسم «القمة المتأخرة» إلى ما بعد التوقف الحالي لمنافسات دوري المحترفين تحت 21 عاماً، والتي تجمع الجزيرة «الوصيف» برصيد 27 نقطة، وضيفه العين المتصدر بـ 30 نقطة، على استاد محمد بن زايد، والتي يحدد تاريخها لاحقاً ضمن «الجولة 13»، «السباق الثنائي» بين القطبين على حسم لقب «بطل الشتاء» بنهاية الدور الأول.

وحقق «الزعيم» المتصدر، وملاحقه «فخر أبوظبي» الوصيف، انتصارات ساحقة في مباريات «الجولة 12»، والتي شهدت فوز العين على ضيفه البطائح 5-1، فيما تفوق الجزيرة على مضيفه حتا 5-2، وفاز اتحاد كلباء «الثالث» على ضيفه بني ياس 2-0، وخسر الوصل «الرابع» مواجهة «الديربي» أمام ضيفه شباب الأهلي «السادس» بنتيجة 0-1، وشهدت بقية المباريات فوز الوحدة على خورفكان 5-1، وتعادل الإمارات والنصر 1-1، وعجمان والشارقة 0-0.

وانفرد ‪ريلوانو سركي‬ النيجيري، اللاعب «المقيم» في صفوف العين، بصدارة قائمة هدافي «دوري 21»، بعدما سجل ثنائية جديدة في مباراة فريقه امام البطائح 5-1، ليرفع رصيده الشخصي إلى 9 أهداف في الصدارة، متفوقاً على منافسيه محمد البلوشي لاعب اتحاد كلباء ووصيف الهدافين برصيد 8 أهداف، وخليفة العبادلة لاعب شباب الأهلي وثالث الترتيب برصيد 7 أهداف.

ورفعت مباريات «الجولة 12»، إجمالي الأهداف المسجلة في 84 مباراة في «دوري تحت 21»، إلى 273 هدفاً، بعدما احتفظ «الزعيم» بصدارة الأقوى هجوماً برصيد 37 هدفاً، أعقبه الجزيرة وصيف الترتيب والأهداف برصيد 30 هدفاً، فيما يعد اتحاد كلباء الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، مقابل 36 ولجت شباك «الصقور» الأضعف دفاعاً.

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نتائج «الجولة 12»

اتحاد كلباء - بني ياس 2-0

الإمارات - النصر 1-1

حتا - الجزيرة 2- 5

الوحدة - خورفكان 5-1

العين - البطائح 5-1

الوصل - شباب الأهلي 0-1

عجمان - الشارقة 0-0

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ترتيب فرق الصدارة

العين 30 نقطة

الجزيرة 27 نقطة

اتحاد كلباء 25 نقطة

الوصل 22 نقطة