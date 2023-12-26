الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ خالد بن حميد القاسمي

سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ خالد بن حميد القاسمي
26 ديسمبر 2023 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد العربي للشطرنج، للدورة الجديدة 2023-2027.
وأعرب الشيخ سلطان عن سروره بتولي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي لهذا المنصب الرفيع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة اللعبة، مؤكداً ثقته بأن رئاسة الشيخ خالد للاتحاد ستضيف بعداً جديداً لتطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في العالم العربي.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج: «الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ستسهم بلا شك في رفع مكانة الشطرنج العربي، وتعزيز دوره على الساحة الدولية».
وتمنى الشيخ سلطان للشيخ خالد التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مؤكداً دعمه وترحيبه بتعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج تحت قيادته الجديدة.
وكان الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي قد انتخب رئيساً للاتحاد العربي للشطرنج للدورة الجديدة، بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وهنأ هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عبدالله حسن الحمادي، الذي تم تعيينه أميناً عاماً للاتحاد العربي للشطرنج.

أخبار ذات صلة
«الأمور المستعجلة» أول قرارات «عربي الشطرنج»
4 برونزيات لشطرنج الإمارات في «آسيوية» العين
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
نادي العين للشطرنج والثقافة
الاتحاد العربي للشطرنج
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
انطلاق «ختام» دبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين
الرياضة
انطلاق «ختام» دبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين
اليوم 14:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
وزارة الخارجية تحذر من رسائل احتيالية
اليوم 13:54
مصرف الإمارات المركزي
اقتصاد
217 مليار درهم إصدارات الصكوك بالإمارات في النصف الأول من 2023
اليوم 13:52
«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم دورته السابعة فبراير المقبل
اقتصاد
«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم دورته السابعة فبراير المقبل
اليوم 13:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©