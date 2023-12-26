سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ خالد بن حميد القاسمي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد العربي للشطرنج، للدورة الجديدة 2023-2027.

وأعرب الشيخ سلطان عن سروره بتولي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي لهذا المنصب الرفيع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة اللعبة، مؤكداً ثقته بأن رئاسة الشيخ خالد للاتحاد ستضيف بعداً جديداً لتطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في العالم العربي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج: «الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ستسهم بلا شك في رفع مكانة الشطرنج العربي، وتعزيز دوره على الساحة الدولية».

وتمنى الشيخ سلطان للشيخ خالد التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مؤكداً دعمه وترحيبه بتعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج تحت قيادته الجديدة.

وكان الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي قد انتخب رئيساً للاتحاد العربي للشطرنج للدورة الجديدة، بالتزكية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وهنأ هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عبدالله حسن الحمادي، الذي تم تعيينه أميناً عاماً للاتحاد العربي للشطرنج.