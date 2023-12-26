انطلاق «ختام» دبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين

دبي (الاتحاد)

انطلقت الفترة الثالثة والأخيرة لدبلوم الرخصة الآسيوية (AFC B Diploma) للمدربين، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، ويُشارك فيها 24 مدرباً من الأندية، من ضمنهم خميس إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني، ومحمد ناجي «جدو» لاعب منتخب مصر السابق، وديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي واتحاد كلباء السابق، وعبدالله راشد الشهياري لاعب نادي مسافي حالياً.

وتتضمن محاور هذه الفترة التي ستُختتم يوم السبت المقبل مجموعة من المحاضرات المختصة باللياقة البدنية، التي تُركز على عملية إحماء اللاعبين قبل انطلاق التدريبات والمباريات، وكيفية معرفة قدرة التحمل العضلي والبدني لكل لاعب على حدة، وإعداد خطط أسبوعية وسنوية للفريق، وعمليات الاستشفاء، وطرق التغذية الصحية، ودور المدرب في تطوير درجة التحمل والسرعة والقوة في الأداء، بالإضافة لموضوعات أخرى.

الجدير بالذكر أن الفترتين الأولى والثانية تمت إقامتهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وشُرح خلالهما عدد من الموضوعات، أبرزها الاتجاهات التدريبية الحديثة في كرة القدم، ومتطلبات التدريب، ومبادئ وأساليب اللعب الدفاعي والهجومي، والتكتيك الفردي والجماعي للفريق، وبناء طريقة اللعب، واللعب على الأطراف، واستكشاف اللاعبين الموهوبين، وكيفية قدرة المدرب على قراءة المباراة وكذلك تحليلها.

ويُحاضر في دبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين كل من، جمال الحساني، وفيصل الطاهري، ومحمد إسماعيل، المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد القاري للعبة.