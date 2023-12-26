32 متسابقاً في شوطي ماراثون رحلة الهجن

دبي (الاتحاد)

شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وذلك من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار السوان في إمارة رأس الخيمة.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كم، وقُسّم إلى فئتين- رجالاً وسيدات، مشاركة 32 متسابقاً من 18 جنسية ومن المقيمين في دولة الإمارات.

وحققت الإستونية لورا عزت المركز الأول في السباق فئة السيدات، وجاءت بالمركز الثاني الصينية أليكسيس هو بفارق ضئيل، فيما ذهب المركز الثالث للإماراتية حمدة محمد عبد الله، وفي فئة الرجال استطاع الفرنسي أليكسندري فيدوتوف تحقيق المركز الأول، تلاه البريطاني توماس بولوك في المركز الثاني، فيما حلّ الفلبيني ناتانيل ألابيد في المركز الثالث.

وقام الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، بتتويج الفائزين، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك، أن إقامة هذا السباق ضمن فعاليات المهرجان يحمل العديد من المكتسبات على الصعيد الوطني، نظراً للأهمية الكبيرة التي تتصف بها هذه الرياضة التراثية العريقة، ولجماهيريتها الكبيرة ضمن أوساط أبناء الإمارات، كما أن إقامة هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، منحتنا خبرة كبيرة في إخراجها بالشكل الذي يليق بها، خاصة أننا نشارك ضمن مهرجان يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز حمدان: «أصبح المقيمون يمتلكون القدرات والإمكانيات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذه الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلال استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث وإبرازه على كافة الأصعدة في دولتنا».