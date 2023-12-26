جوستافو أليكس: هدفي الأول مع «العميد» مكافأة خاصة



معتصم عبدالله (دبي)

انتظر البرازيلي المقيم جوستافو أليكس مدافع النصر، مباراته التاسعة في كل المسابقات خلال الموسم الحالي 2023- 2024، والسابعة في «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل أن ينجح في تسجيل هدفه الأول بالقميص الأزرق«في مباراة فريقه أمام ضيفه الإمارات ضمن «الجولة 12»، والتي حول فيها العميد تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 بفضل هدفي اليكس في الدقيقة 88 من كرة رأسية، والإيطالي جايباديني من ركلة جزاء في الدقيقة 95.

وانضم أليكس «23 عاماً»، الذي يخوض موسمه الرابع في الملاعب المحلية إلى صفوف النصر قبل انطلاق الموسم الحالي، قادماً من ناديه السابق الشارقة، والذي لعب له على مدار ثلاثة مواسم بداية من 2020- 2021، توج خلالها مع «الملك» بألقاب كأس رئيس الدولة «لقبين»، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصف أليكس في تصريحات لـ «الاتحاد» المواجهة أمام «الصقور» بالصعبة، وقال: «المباراة أمام الإمارات اتسمت بالصعوبة نظراً لجودة أداء لاعبي المنافس، والتي فرضت علينا أن نبذل أقصى جهد طوال الدقائق التسعين وإلا نتوقف عن المحاولة، حتى نجحنا في النهاية في تسجيل هدفين كفلا لفريقي النقاط الثلاث».

وتعليقاً على هدفه الأول مع «العميد»، أوضح المدافع الشاب قائلاً: سعيد بتسجيل هدفي الأول لأنه يمثل لي مكافأة خاصة على اجتهادي في التدريبات من أجل أداء واجباتي الدفاعية أولاً، ومساعدة فريقي بتسجيل الأهداف إذا سنحت لي الفرصة، وسأضاعف جهدي في الفترة المقبلة لأساعد الفريق دفاعاً وهجوماً.

وعبر اليكس عن سعادته بالاستمرار في ملاعب الإمارات للموسم الرابع على التوالي، وأضاف: سعيد جداً بوجودي هنا، وبالترحيب الذي حظيت به من الجميع منذ يومي الأول، وسأبذل جهداً أكبر في التدريبات والمباريات لأحافظ على مكاني في الفريق واستمر في النادي لأطول فترة ممكنة.

وحول إمكانية تمثيله «الأبيض» مستقبلاً، أضاف: إذا رأى المسؤولون أنني قادر على مساعدة المنتخب فسأكون فخوراً جداً بالحصول على هذه الفرصة لكنني لا أعرف ما يخبئه المستقبل، وسأستمر في العمل على التطور والتحسن مع فريقي في كل الأحوال.

ورأى مدافع «العميد» أن فترة التوقف الحالية مفيدة لفريقه الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، وتابع:»فترة التوقف الحالية ستساعدنا كثيراً في التعافي بدنياً وذهنياً، وفي الاستعداد بشكل مكثف للمباريات المقبلة في الدوري والتي ستكون أصعب بالتأكيد، ونسعى للتحضير للنصف الثاني من الموسم بالشكل المطلوب حتى نعيد النصر لمكانه المستحق مع الفرق التي تتنافس على المراكز الأولى.

في سطور

جوستافو اليكس

المركز: مدافع

العمر: 23

النادي الحالي: النصر

النادي السابق: الشارقة

المواسم المحلية: 4

إجمالي مباريات الدوري: 25

إجمالي دقائق اللعب: 1901

إجمالي الأهداف: 3