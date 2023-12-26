أشبال الإمارات أبطال «خليجية الجولف»

مسقط (الاتحاد)

توج منتخب الأشبال تحت 13 سنة بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق والفردي بختام الجولة الثانية والنهائية خلال منافسات البطولة الخليجية، المقامة حالياً بملعب غلا للجولف بالعاصمة العمانية مسقط، والتي تختتم اليوم، وتشهد مشاركة 5 دول خليجية، وهي سلطنة عُمان والإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وجمع منتخبنا 174 نقطة متقدماً على عمان الوصيف بمجموع 178 ضربة، وحل السعودية ثالثاً بمجموع 194 ضربة.

ونجح عبدالله محمد درويش لاعب منتخبنا في الفوز بالمركز الأول في الفردي، بعد أن جمع 159 ضربة، وحل لاعبنا عبدالله سالمين بالمركز الخامس بمجموع 181 ضربة، فيما حل بالمركز الثاني العماني مهيب الكثيري بمجموع 166 ضربة، والثالث السعودي خالد المديميج بمجموع 174 ضربة.

وحافظ منتخبنا تحت 16 سنة على الصدارة لليوم الثاني على التوالي بمجموع 333 ضربة، وحل الكويت ثانياً بمجموع 338 وعمان ثالثاً بمجموع 343 ضربة.

وفي الفردي تحت 16 سنة، تقدم لاعبنا راشد النقبي للمركز الثاني بمجموعة 165 ضربة، بعد الكويتي سالم العبكل بمجموع 157 ضربة، فيما حل لاعبنا محمد ثابت ثالثاً بمجموع 162 ضربة، وجاء زميله عبدالله كلبت بالمركز الخامس 175 ضربة.

وتربع منتخبنا للسيدات قمة المنافسات لليوم الثاني على التوالي بمجموع 297 ضربة، وجاء المنتخب السعودي ثانياً بمجموع 390 ضربة، والمنتخب العماني ثالثاً بمجموع 522 ضربة.

وفي الفردي، تصدرت لاعبتنا انتصار الريش المنافسات بجدارة بمجموع 145 ضربة، وتراجعت القطرية ندي مير إلى المركز الثاني بمجموع 151 ضربة، وتلتها لاعبتنا آسيا سليم بمجموع 152 ضربة، وحلت لاعبتنا علياء العمادي في المركز الرابع بمجموع 156 ضربة.