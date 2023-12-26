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هدايا وجوائز للجماهير في «السوبر»

هدايا وجوائز للجماهير في «السوبر»
26 ديسمبر 2023 16:54

دبي (الاتحاد)
عقدت رابطة المحترفين الاجتماع الفني لكأس السوبر الإماراتي، الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة، في الثامنة إلا الربع مساء الجمعة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.
ترأس الاجتماع مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، وحضره ممثلو ناديي شباب الأهلي والشارقة، إدارة الحكام، شرطة دبي، شركة الأمن الخاصة، الإسعاف، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي النصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، الأمور الفنية والتنظيمية لهذا الحدث المرتقب، حيث سيكون فريق شباب الأهلي على يسار المنصة، وفريق الشارقة على يمينها.
واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث سيرتدي فريق شباب الأهلي الطقم الأحمر كاملاً، بينما سيلعب الشارقة بالطقم الأبيض كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة الساعة 12 ظهر بعد غدٍ الخميس بنادي ذخر بإمارة دبي، بحضور مدرب ولاعب أساسي من كل فريق.
وتم تحديد بوابات الدخول لجماهير الفريقين، على أن يتم فتح البوابات ستفتح قبل ساعتين من انطلاق المباراة، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط استاد آل مكتوم، بالإضافة إلى جوائز عينية مقدمة من شركاء رابطة المحترفين الإماراتية داخل وخارج الملعب.
كما ستحضى الجماهير الحاضرة للمباراة لفرصة الفوز بجوائز كبرى سيتم السحب عليها بين الشوطين وبعد المباراة، تشمل سيارة «ربدان» مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، و«درهم ذهبي» مقدم من أفاتريد.

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