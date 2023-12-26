«الإمبراطور» يعيد رواية الـ13 عاماً أمام شباب الأهلي

سلطان آل علي (دبي)

حقق فريق الوصل انتصاراً كبيراً ومهماً بنتيجة 2-1 على شباب الأهلي في القمة التي جمعت الفريقين على صدارة دوري أدنوك للمحترفين بالجولة 12، وتمكّن الإمبراطور من التفوق وتوسيع الفارق مع أقرب منافس إلى 5 نقاط كاملة قبل التوقف الطويل من أجل كأس آسيا.

وحقق الوصل انتصاره الثالث على التوالي هذا الموسم أمام شباب الأهلي خلال شهرين فقط، حيث انتصر في المواجهة الأولى ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنتيجة 3-2 في ذهاب ربع النهائي، وعاد لينتصر في الإياب بنتيجة 3-0. قبل أن يحقق الفوز الثالث في الدوري بنتيجة 2-1.

ولا تتكرر مثل هذه الحالات كثيراً بين الأندية المتنافسة وخصوصاً في مواجهات تحمل طابع الديربي والندية، وتعود آخر مرة فاز فيها الوصل على شباب الأهلي في 3 مواجهات متتالية فأكثر بنفس الموسم إلى موسم 2010/2011، أي قبل 13 عاماً، حينها حقق الإمبراطور الوصلاوي الفوز في 4 مواجهات متتالية بنفس الموسم، فقد فاز ذهاباً وإياباً بكأس الرابطة بنتيجة 2-0 و3-2 على التوالي. ثم حقق الفوز في الدوري بنتيجة 2-0، وكرّر الانتصار للمرة الرابعة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة بهدف.

بهذا الانتصار يكون الوصل قد واجه كل المنافسين المباشرين على لقب الدوري وانتصر في 4 منها على الشارقة والعين والجزيرة وشباب الأهلي، بينما تعادل في واحدة فقط مع الوحدة، علماً أنّ كل المواجهات كانت خارج ملعبه ما عدا مباراة العين، وهذا يعني بأنّ الدور الثاني سيستضيف أهم المباريات في زعبيل مما يعطي دعماً إضافياً من عشاق الذهب.