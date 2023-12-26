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الرياضة

مدرب إيفرتون: أمام مانشستر سيتي أتجاهل الضجيج!!

مدرب إيفرتون: أمام مانشستر سيتي أتجاهل الضجيج!!
26 ديسمبر 2023 18:53

 

لندن (د ب أ)
قلل شين ديتش، المدير الفني لنادي إيفرتون، من التأثير المحتمل للنجاح الذي حققه مانشستر سيتي في مونديال الأندية بجدة، وذلك قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غداً الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويتوجه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لملاقاة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بعد أيام من التتويج بلقب مونديال الأندية في جدة للمرة الأولى في تاريخه.
وجاء التتويج بلقب كأس العالم للأندية في توقيت ممتاز بالنسبة لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد أن حقق الفريق انتصارا وحيدا في آخر ست مباريات بالدوري، لكن ديتش أكد أنه لن ينجرف وراء هذه الإحصائيات حينما يلاقي حامل لقب الدوري الإنجليزي.
وقال ديتش «فرق مثل هذه تكون معتادة على مثل هذه الأمور.. في السنوات الخمس أو الست الأخيرة تحت قيادة بيب وكل السفر الذي قاموا به، وكل الألقاب التي حققوها وكل البطولات، لا أقول إنهم معتادون على كل شيء وهذا الأمر مختلف بعض الشيء، ولكن في النهاية لا أعتقد، ربما أكون مخطئاً أنهم يسافرون على الدرجة الاقتصادية».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ديتش قوله «أعتقد أنه سيتم الاعتناء بهم جيدًا، لذلك لن أفرط في الجانب البدني ولديهم الكثير من اللاعبين الجيدين، وما زلت أعتقد أنهم سيدفعون بفريق قوي للغاية». وأشار «وإذا صب ذلك في صالحنا فهو أمر رائع، وسنحصل على المساعدة التي نحتاج إليها، ولكن تركيزنا الأساسي ينصب على أدائنا ولا يرتكز بشكل كبير عليهم وما يفعلونه».
وأكد «من خلال معرفتي بمانشستر سيتي فكلما تفكر في أنهم يمرون بلحظات ضعف، فإنهم يقدمون أداءا قويا». وختم حديثه بالقول «سأحرص على أن يكون اللاعبون في أفضل جاهزية وأتجاهل كل ما يدور وكل الضجيج».

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