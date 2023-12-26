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الرياضة

جوارديولا: هؤلاء يرغبون في فشلك على قدر ما تفوز!!

جوارديولا: هؤلاء يرغبون في فشلك على قدر ما تفوز!!
26 ديسمبر 2023 20:01


لندن (د ب أ)
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن البعض يرغبون في فشل الفريق «أكثر من أي وقت مضى» بعد تتويجه بخماسية تاريخية. ويعود سيتي إلى المعترك المحلي عبر مواجهة مضيفه إيفرتون غداً الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أيام من الفوز بلقب كأس العالم للأندية والذي جاء في أعقاب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى أيضاً، بجانب حصد الثنائية المحلية (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد) ولقب كأس السوبر الأوروبي في موسم استثنائي للفريق.
ولم يضاه جوارديولا إنجازه السابق مع برشلونة الإسباني حينما حصد ستة ألقاب في موسم واحد عام 2009 (الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية).
وقال جوارديولا، اليوم الثلاثاء: «إنه عمل تحصل فيه على رصيد حينما تفوز... إذا لم تفز لا تحصل على أي شيء، صفر، لا يهم ما حققته في الماضي». وأضاف «على قدر ما تفوز فإنهم يرغبون في فشلك، شعرت بذلك حينما فزنا بسداسية تاريخية في برشلونة». وأشار «من الطبيعي أنهم لا يريدون أن نفوز، خلال الفترة من 14 إلى 15 عاماً، ما فزنا به من ألقاب أمر لا يصدق».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن جوارديولا قوله «الناس يتحدثون عن مدى روعة الأداء ومدى العبقرية، لكن إشادتهم تصدر فقط لأننا نفوز، لا ينظرون إلى أبعد من ذلك».

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