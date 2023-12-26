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الرياضة

منتخبنا يدخل أجواء كأس آسيا في معسكر أبوظبي

منتخبنا يدخل أجواء كأس آسيا في معسكر أبوظبي
26 ديسمبر 2023 20:35


معتز الشامي (دبي)
يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب جامعة نيويورك، في المعسكر المغلق الذي دخله بالعاصمة أبوظبي منذ أمس، وشهد انتظام 23 لاعباً من قائمة الـ31 لاعباً، فيما يغيب 8 لاعبين عن الفترة الأولى من التجمع، وهم لاعبو شباب الأهلي والشارقة للمشاركة في كأس السوبر مع فريقيهما، على أن يلتحقوا بالمعسكر الأحد المقبل.
ويأتي معسكر المنتخب الحالي للتحضير من أجل المشاركة في كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر للفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين، ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب إيران، فلسطين، وهونج كونج
ويستعد الأبيض لمواجهة منتخب قيرغيزستان السبت المقبل على استاد محمد بن زايد، بينما يواجه شقيقه العماني في التجربة الودية الثانية، في الـ6 من يناير المقبل على ستاد آل نهيان.
واهتم الجهاز الفني في التدريب أمس، بالجوانب التكتيكية والبدنية والخططية، حيث ركز البرتغالي بينتو المدير الفني للمنتخب، على زيادة الانسجام بين اللاعبين، وهو ما يوليه الجهاز الفني أولوية قصوى خلال المعسكر الحالي، على أمل خوض التجربتين الدوليتين الوديتين قبل البطولة للوصول للتشكيلة الأمثل التي ستخوض غمار البطولة المرتقبة.
وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي باولو بينتو، قد أعلن القائمة التي دخلت المعسكر وضمت 31 لاعباً، هم: خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف، خالد توحيد، للمرمى، بينما للدفاع اختار بينتو كلاً من: خالد الهاشمي خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، وفي الوسط، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، وعلي صالح، وللهجوم كلاً من: علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.
فيما غاب 8 لاعبين عن معسكر المنتخب الوطني الذي بدأ أمس، وهم: خالد توحيد، خالد الزنحاني، ماجد راشد من الشارقة، بالإضافة إلى حسن حمزة، حارب عبد الله، أحمد جميل، بدر ناصر، يحيى الغساني من شباب الأهلي، حيث يشارك اللاعبون في كأس السوبر مع أنديتهم.

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