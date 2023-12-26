منافسات قوية في مزاينة الإبل ضمن «مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن»



رأس الخيمة (وام)

شهدت مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان - 2023 - 2024» في يومها الثاني منافسات قوية بين مُلاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأشواط المخصصة لسن الحقايق المحليات والمهجنات الأصايل في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بأشواط اليوم الثاني بحضور عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من مُلاك الإبل وجمهور وعشاق المزاينات التراثية، وسط احتفالات الفائزين بناموس الفوز.

وسجلت النتائج في حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل، فوز «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «الذيبه» لمالكها راشد ناصر النعيمي، وفي المركز الثالث «قوت» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وفي المركز الرابع «معالي» لمالكها سيف علي سيف السعيدي.

وأظهرت النتائج في حقايق تلاد محليات لأبناء القبائل فوز «الشاهينه» لمالكها عبد الرحمن عبد الله أحمد المسيفري بالمركز الأول، ونالت المركز الثاني «وفا» لمالكها سالم محمد سالم محمد المنصوري، والمركز الثالث «أفعال» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، وذهب المركز الرابع إلى «مهمه» لمالكها سهيل سالم ناصر حمد العامري، وحصدت المركز الخامس «هيام» لمالكها محمد سالم محمد المنصوري.

وفي شوط حقايق مهجنات أصايل لأبناء القبائل فازت «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب «شوق» لمالكها الجازي حمد سعيد بخيت الراشدي، ونالت المركز الثالث «جوده» لمالكها عبدالوهاب سالم حسين شعيل الهاجري، وحلت «نوف» لمالكها سلطان مبارك سعيد حمد المنصوري في المركز الرابع، وفي المركز الخامس «روعه» لمالكها محمد سحيم محمد المنهالي.

وأسفرت نتائج شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) عن حصد «معركه» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي المركز الأول، وفي المركز الثاني «غزل» لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي، وفي المركز الثالث «ديما» لمالكها محمد عبيد محمد راشد المزروعي، وحلت في المركز الرابع «ريماس» لمالكها سالم عبدالله ماجد الزمر، وحصلت على المركز الخامس «بطولة» لمالكها سالم عبدالله حميدي الكتبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أسماء الفائزين بكافة المراكز في أشواط الحقايق وصولاً للمركز العاشر في كل شوط، بمجموع 40 جائزة قيمة، فيما يستعد مُلاك الإبل لتحضير مطاياهم للمشاركة في أشواط سن اللقايا التي تقام منافساتها غداً.