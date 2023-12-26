ألكسندر دي أوليفيرا لـ«الاتحاد»: الوصل يستعيد «أيام الزمن الجميل»

علي معالي (دبي)

يحتفظ البرازيلي ألكسندر دي أوليفيرا، مهاجم الوصل السابق، بأجمل ذكريات حياته، خلال مشواره مع «الإمبراطور»، في أثناء رحلته الاحترافية بملاعبنا، ومازال أوليفيرا الذي يقيم في «كوريتيبا»، التي تبعُد عن دبي بـ 21 ساعة طيران يعيش على حُلم استعادة الوصل للقب الدوري الغائب عن قلعة النادي منذ موسم 2006-2007، عندما حقق أوليفيرا الثنائية التاريخية مع الأصفر في ذاك الموسم بحصد الدوري والكأس.

حرص أوليفيرا (44 عاماً) على متابعة مباراة الوصل الأخيرة في الجولة الـ 12 أمام شباب الأهلي، كونها قمة تضع الكثير من الملامح لبقية مباريات الموسم، وعاش وتعايش أوليفيرا مع كل أجواء المباراة، وتحدث إلى «الاتحاد» بعد المباراة عن الكثير بشأن توقعاته، وما يريده من هذا الجيل وعلاقته الحالية بالنادي.

قال أوليفيرا: «الوصل يلعب بشكل جيد للغاية هذا الموسم، وأتابع كل مبارياته، ووجدت نفسي في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي أكثر حماساً، وقمت بارتداء القميص الأصفر بالرقم (17)، الذي كنت ألعب به في زعبيل مع الإمبراطور، ورجعت بذاكرتي إلى مثل هذه المباريات المثيرة والممتعة منذ سنوات، وكنت متحمساً للغاية أمام شاشة التلفزيون على قناة أبوظبي الرياضية في أثناء المتابعة، وكانت ثقتي كبيرة في تفوق الوصل رغم تأخره في البداية بهدف».

وأضاف: «الأصفر يمتلك مقومات عديدة هذا الموسم لكي يستعيد لقبه المفقود منذ سنوات، سواء من عناصر داخل أرض الملعب من لاعبين مستوياتهم هي الأفضل، ومدرب ناجح في توظيف لاعبيه بالشكل المناسب من مباراة لأخرى، وخلفهم جماهير من ذهب تشجع في كل الملاعب بروح الحب لبيت الفهود».

وقال أوليفيرا: «معجب جداً بما يقدمه علي صالح، فهو لاعب موهوب بكل المقاييس، ويمتلك قدرات عالية ومثير للاهتمام، وأدعوه إلى مزيد من التركيز في أرض الملعب، لأنها فرصة يتمناها أي لاعب بأن يجد كل هذا الدعم، وهو يمتلك موهبة سيكون لها وهو من وجهة نظري أفضل لاعب محلي».

وتابع: «صحيح الوصل افتقد إلى عدم وجود فابيو دي ليما في مباراة شباب الأهلي، لكن أعتقد العناصر التي تواجدت قامت بدورها على أفضل وجه، وليما موهوب جميل يصنع الفارق، واستطاع الدخول إلى قلوب كل الوصلاوية لما يتمتع به من قدرات عالية وحب كبير للقميص الأصفر، ورغبته الكبيرة في السعي إلى استعادة الوصل زمنه الجميل، وهو لاعب قادر على ذلك بمساعدة جميع زملائه بالفريق».

وقال: «تصدر الوصل للدوري في فترة الشتاء أعتبرها أمراً طبيعياً، ولكن أحذر اللاعبين من التهاون فيما هو آت، فالمسابقة ما زالت طويلة، وهناك مباريات ومحطات صعبة، والدوري ما زال طويلاً والكرة في الملعب، لكن ثقتي كبيرة في أن الوصل لن يتراجع عن الصدارة في ظل ما يقدمه، والدعم الكبير الذي يلقاه حالياً».

وأضاف أوليفيرا: «أهنئ الصربي ميلوش المدرب الحالي للوصل الذي نجح في إيجاد الانسجام بين العناصر كافة، وقريب للغاية من اللاعبين، ويعلم قدرات لاعبيه بشكل مميز، ويختار عناصره للمباراة بمنتهى الدقة، وأثبت كفاءة عالية في قيادة الفهود، وأدعوه إلى مزيد من التألق في الدور الثاني الذي سيكون تحدياً كبيراً في مشواره التدريبي، وإذا نجح في الفوز باللقب، سوف يسجل في سجلات النادي مدى التاريخ، لتكون انطلاقة مهمة في مسيرته المقبلة، ونجح المدرب في تشكيلته الهجومية والدفاعية حتى الآن، وتنظيم صفوف خط الوسط أيضاً، بالفعل منظومة رائعة يسير عليها الوصل».

تواصل مستمر

أكد أوليفيرا، أنه على تواصل مستمر مع عيسى علي مدير الفريق، وقال: «نتحدث سوياً في الكثير من الأمور، وأيضاً مع بعض الجماهير، وأشعر بالفعل بمدى الحب لهذا النادي، وكما تعلمون فإن دمي لونه أصفر، وأعلم أن دبي حالياً صفراء في ظل تألق فهود زعبيل».

دهشة

أبدى أوليفيرا دهشته من عدم وجود أي مدرب برازيلي في الدوري حالياً، مؤكداً أن هناك كفاءات تدريبية عالية الجودة في بلاد «السامبا»، ولكن أعتقد أنها مرحلة، وسوف نراهم مجدداً في الملاعب الإماراتية».