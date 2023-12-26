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الرياضة

«دبي الرياضي» يُعزز التعاون مع «آسيوي الكريكيت»

«دبي الرياضي» يُعزز التعاون مع «آسيوي الكريكيت»
27 ديسمبر 2023 01:47

دبي (الاتحاد)

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بحث مجلس دبي الرياضي، آفاق التعاون مع المجلس الآسيوي للكريكيت وسبل تعزيز الجهود المشتركة، من أجل المزيد من التطور وكذلك استضافة المزيد من البطولات والفعاليات الدولية في هذه الرياضة ذات الشعبية الواسعة في قارة آسيا والعالم.
جاء ذلك، خلال استقبال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي لوفد الاتحاد الآسيوي، والذي ضم جاي شاه رئيس المجلس الآسيوي للكريكيت وعضو المجلس الدولي للكريكيت، وخالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الآسيوي للعبة، مدير مدينة دبي الرياضية، ومبشّر عثماني سكرتير عام وعضو مجلس الإدارة في مجلس الإمارات للكريكيت، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.
واستعرض سعيد حارب للوفد الزائر النمو المتزايد للفعاليات الرياضية والأرقام المتزايدة التي يسجلها القطاع الرياضي في دبي واستقطابه المستمر للمزيد من الاتحادات والمنظمين العالميين وكذلك الأكاديميات العالمية في مختلف الرياضات، وأكد أن مجلس دبي الرياضي حريص على توفير سبل النجاح لعمل الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وعبّر حارب عن سعادته بالعلاقة الرائعة التي تربط بين دبي ورياضة الكريكيت، حيث تستضيف دبي مقر المجلس الدولي للكريكيت أعلى سلطة رياضية للعبة وكذلك مقرر المجلس الآسيوي للكريكيت، كما استضافت في ملعب الكريكت الدولي بمدينة دبي الرياضية العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الماضية، وأن المجلس يرتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع مجلس الإمارات للكريكيت ومدينة دبي الرياضية، كما ثمّن الدور الذي يقوم به مجلس الإمارات للكريكيت وخالد الزرعوني في نشر وتطوير هذه الرياضة واستضافة البطولات التي تستقطب حضوراً واهتماماً كبيرين من الجاليات الآسيوية والعالمية.
وقدّم جاي شاه رئيس المجلس الآسيوي للكريكت الشكر لمجلس دبي الرياضي على تعاونه المستمر لدعم رياضة الكريكيت وتوفير سبل النجاح والانتشار لها، كما أكد أن دبي تعد وجهة مفضلّة لتنظيم البطولات القارية والدولية في هذه الرياضة العالمية واسعة الانتشار، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال استضافة الفعاليات المختلفة لرياضة الكريكت من بطولات، واجتماعات وملتقيات قارية ودولية.

دبي
مجلس دبي الرياضي
الكريكيت
سعيد حارب
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