«الظبي» تنتزع كأس الحقايق الأبكار المفتوح في السوان

رأس الخيمة (وام)

أقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة غداء، على شرف ضيوف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة (السوان 2023-2024)، في نسخته الثالثة عشرة، وشهد سموه فعاليات المهرجان، التي انطلقت أمس الأول على أرضية ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة.

وكرم سموه الفائزين بمنافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، واستطاعت «الظبي» بشعار ناصر حمد بن سهيل الخييلي أن تنتزع كأس الحقايق الأبكار المفتوح والمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:47:0، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان طار «شاهين» لحمد مسلم حمد متعب العامري مع البندقية والمركز الأول وأنهى مسافة الشوط بزمن قدره 5:44:0.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بالاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذا المهرجان السنوي الذي يقام تحت رعاية سموه، ودعمه لمختلف الرياضات والفعاليات التراثية في الدولة بهدف الحفاظ على تراث الآباء والأجداد وتناقله بين الأجيال، مشيراً إلى أن سباقات الهجن تعد جزءاً من موروث دولة الإمارات، حيث كانت محل اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان والحضور، الذين توافدوا لمتابعة هذا المهرجان السنوي المهم.

وأكد سموه أن المهرجان يحظى باهتمام كبير من قبل المهتمين بهذه الرياضة ومحبيها، وأصبح ملتقى سنوياً مهماً، يجتذب مشاركات واسعة من قبل ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتنافس في مختلف فئاته وللفوز بجوائزه القيمة، وأشار إلى أهمية الحفاظ على رياضة سباقات الهجن التي تعكس التراث الغني للدولة، كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء الإمارات.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: «غيمة» لبدر محمد يحيى الغامدي بزمن قدره 5:50:3 في الشوط الثالث، الشوط الرابع «المتحد» لسعيد عبيد بالصبيعة الكتبي بزمن قدره 5:43:8، الشوط 5 «أسباب» للاهوم فيصل محمد شريم المري بزمن قدره 5:50:7، الشوط 6 «عريب» لعلي صالح مسعود الغفراني المري بزمن قدره 5:48:8، الشوط السابع «شايش» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بزمن قدره 5:54:0، الشوط الثامن «حشيمة» لحمد مسلم حمد متعب العامري بزمن قدره 5:48:6، الشوط التاسع «أماني» لمحمد بخيت المقارح بزمن قدره 5:53:6، الشوط العاشر «الرهاوي» لحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي بزمن قدره 5:53:1، الشوط 11 «غزر» لدويس محمد مبارك الشامسي بزمن قدره 5:51:1، الشوط 12 «اليو» لسلطان سالم متعب العفاري بزمن قدره 5:52:8، الشوط 13 «البارق» لحمد علي بالرشيد الكتبي بزمن قدره 5:48:3، الشوط 14 «دلما» لأحمد سهيل صغير العامري بزمن قدره 5:50:9، الشوط 15 «شاهين» لمحمد سالم مكتوم.

«الشبابية» تتصدر «الصباحية»

شهدت الفترة الصباحية مشاركة واسعة للحقايق على مدى 25 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات وتصدرت «الشبابية» لراشد مصبح بن سعيد الخاصوني الكتبي، أول الأشواط في زمن قدره 5:51:1 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للجعدان، سجل «عشاق» لعبيد سالم بن جرش الغفلي، (أفضل توقيت) عندما وصل إلى خط النهاية في 5:48:1 دقيقة، ونجحت «شديدة» لعبد الله نايع بالشاوي الغفلي في اقتناص الشوط الثالث، وكان أول الواصلين محققاً زمناً قدره 5:53:6 دقيقة، وفي الشوط الرابع استطاع «الشامخ» لحمد خميس بن بدر العليلي، في زمن 5:53:1 دقيقة، وفي الشوط الخامس فاز«وضحى» لراشد سالم سعيد بن حلوك، بزمن قدره 5:49:9 دقيقة،

ونالت «مزون» لأحمد الحزمي بن قناص العامري لقب الشوط السادس، وتصدر«الواهي» لمحمد عبدالله بن شميل الكتبي الشوط السابع، وحلقت «أفراح» لمحمد خليفة بالهول المهيري، بالشوط الثامن وفاز«سلام» لفالح حمود بن مطلق البلوي، بالشوط التاسع واحتلت «نبه» لحمود سعيد بن محمد الحارثي، صدارة الشوط العاشر.

وشهدت الأشواط من العاشر وحتى الخامس والعشرين، فوز «رعادة» لمبارك حمود بن سالمين المنصوري، و«ندى» لحمود سلطان بن راشد العويسي، و«صايب» لأحمد مطر بن صقر المنصوري، و«سمحة» لعبدالله بن محمد عبدالله بن نعيف العامري، و«أعيان» لناصر سالم بن سليمان الدوحاني، و«برزان» لسعيد شطيط بن حمد فارس الشامسي، و«شواهين» لسهيل سعيد بن مكتوم الجنيبي، و«فلج» لحمد راشد بن محمد الزبداني المري، و«الشايب» لسالم حمد بالعود العامري، و«ضاري» لناصر عبدالله بن سالم السعدي، و«ذخيرة» لمكتوم سعد بن بخيت مقدم المهري، و«صايب» لعلي عبدالله آل فهيده المري، و«المدينة» لزاهر محمد بن حمد سعيد الجحافي، و«مبعد» لعلي عبدالله آل فهيدة المري، و«النعيمية» لسلطان الراعي النخيرة الشامسي.