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الرياضة

إلياس حبيب: «أبوظبي لمحترفي المواي تاي» على رأس أولوياتي

إلياس حبيب: «أبوظبي لمحترفي المواي تاي» على رأس أولوياتي
27 ديسمبر 2023 01:47

أبوظبي (وام)

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يشارك إلياس حبيب لاعب المنتخب الوطني وبطل العالم للمواي تاي، في عدد من البطولات المحلية والخارجية خلال العام المقبل 2024، أبرزها بطولة المحترفين في أبوظبي، وبطولة العالم في السعودية، مدعماً بما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، والتتويج خلال حفل الإنجازات الرياضية الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة مؤخراً تكريماً لأصحاب الإنجازات في 2022.
وقال إلياس حبيب: «ما تحقق من إنجازات في 2023 وما قبلها لم يأت من فراغ، بل نتيجة لدعم القيادة الرشيدة واتحاد اللعبة من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة، والوقوف على منصات التتويج».
وأوضح لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي أنه يتدرب يومياً لمدة 7 ساعات على فترتين، ليصل إلى اللياقة البدنية الكاملة التي تؤهله للمشاركة في البطولات، لافتاً إلى أن المواي تاي من ألعاب الفنون القتالية التي تحتاج إلى تركيز ولياقة بدنية عالية من أجل خوض النزالات بجاهزية كاملة.
وكان إلياس حبيب وزملاؤه في المنتخب الوطني قد حققوا عدداً من الميداليات الملونة في 2022 أبرزها في الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، والبطولة العربية، فيما توج حبيب بالحزام الملكي التايلاندي بعد تفوقه على بطل نيوزيلندا دانيل كير في وزن تحت 81 كجم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم الملكي للمواي تاي التي تقام سنويا في تايلاند.
واستطاع إلياس حبيب أن يحقق، خلال العام الحالي، إنجازاً تاريخياً في بطولة المحترفين التي أقيمت في أبوظبي فبراير الماضي، بالفوز على بطل العالم مايكل ويكيلينج، ليتوج بطلاً للمنافسات.

المنتخب الوطني
المواي تاي
الهيئة العامة للرياضة
الفنون القتالية
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