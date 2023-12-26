3 رموز لهجن الرئاسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت مؤسسة هجن الرئاسة في اقتناص 3 رموز من أصل 4 ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي أقيمت مساء أمس على أرضية ميدان الملك عبدالعزيز لفئتي الحقايق واللقايا، وكسبت مؤسسة هجن الرئاسة 3 كؤوس جاء أولها مع فئة اللقايا للجعدان المفتوح بعد فوز «غياث» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بالمركز الأول والناموس وأنهى «غياث» السباق بزمن قدره 7:22:52 دقيقة.

وفي سن الحقايق انتصر الشعار الأحمر برمزي الأبكار والجعدان مع «فخر» و«غزال» بقيادة المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري، ونالت «فخر» كأس الأبكار بزمن قدره 5:51:65، فيما حلق «الغزال» مع رمز الجعدان بزمن 5:44:46، ويعتبر توقيت «الغزال» التوقيت الأفضل في تاريخ الميدان.

وقدم المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، المشرف العام على مؤسسة هجن الرئاسة، بمناسبة تحقيق هجن الرئاسة لثلاثة رموز في اليوم الأول لأشواط الرموز الخاصة بفئتي الحقايق واللقايا.

وأكد بن زيتون أن هذه الإنجازات تأتي ترجمة للدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة هجن الرئاسة لقطاع الهجن ضمن التسعيرات العديدة التي تقدمها لملاك الهجن في جميع المهرجانات والمشتريات التي تتواصل طوال العام من مختلف الميادين.