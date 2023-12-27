«منقذ الشياطين».. أسعد رجل في العالم!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يصدق الدولي الدنماركي راسموس هويلاند «20 عاماً» مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، نفسه بعد أن سجل هدف فوز «الشياطين الحمر» على أستون فيلا في الجولة 19 للدوري الإنجليزي، على ملعب «أولد ترافورد» معقل اليونايتد، واحتفل بصورة جنونية وكاد أن يبكي من شدة الفرحة، ليس فقط لأنه سجل هدف الفوز لفريقه في «ريمونتادا» هي الأفضل في «البريميرليج» منذ فترة، بعد أن كان «الفيلانس» متقدماً بهدفين للاشيء في شوط المباراة الأول، وإنما أيضاً لأنه أول هدف يسجله في هذه البطولة بعد 15 مباراة لعبها من بداية الموسم.

وفي حديثه لمنصة «برايم فيديو»، قال هويلاند: إنها أجمل لحظة في حياتي وأنا أسعد رجل في العالم الآن.

وأضاف: مثلما قال زميلي أليخاندرو جيرناتشو فإننا كنا نثق بقوة في تحقيق الفوز وقلب «الطاولة» على الفريق الضيف، ولقد أظهرنا شخصية اليونايتد الحقيقية.

وتابع: المدرب قال لي إنني سجلت في دوري الأبطال الأوروبي 5 أهداف، فكيف لا أسجل في الدوري الإنجليزي، وها أنا قد فعلتها وأتمنى أن أستمر في التسجيل في هذه البطولة.

أما زميله الأرجنتيني جيرناتشو شريكه في خط الهجوم وصاحب الهدفين الأول والثاني اللذين تعادل بهما اليونايتد 2-2، وفتحا الباب أمام عودة الفريق، فقال موجهاً حديثه لهويلاند: أنا سعيد من أجلك، لقد اعتاد كثيرمن الناس على الحديث بالسوء عن مهاجمي مانشستر يونايتد، وكثرت التساؤلات حول «صيام» هويلاند عن التسجيل، ولكنه جاء بالرد العملي في الملعب.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت» إنه منذ بداية الموسم يتعرض هويلاند للانتقادات والهجوم الشديد من جانب الجماهير لصيامه عن التسجيل في «البريميرليج»، ولكنه نجح في أن يرد في هذه المباراة على منتقديه ويفتح «عداد» تسجيل الأهداف الخاص به في هذه البطولة، بهذا الهدف الذي يمثل الكثير، ليس للاعب وحده، وإنما أيضاً لمانشستر يونايتد، الذي تقدم إلى المركز السادس بعد سلسلة من النتائج السلبية، وكان ذلك خير ختام للفريق في «البوكسينج داي».

يذكرأن هويلاند سجل هدف الفوزقبل عشردقائق من إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وقالت الشبكة إن هويلاند برر بهذا الهدف الحاسم، مبلغ الـ 74 مليون يورو التي دفعها اليونايتد لناديه السابق أتلانتا الإيطالي مقابل الحصول على خدماته، كما أعاد الحياة لفريقه بعد 3 مباريات من دون أي انتصار.

وأضافت الشبكة أن هويلاند الذي كان سيء الحظ في مباريات الدوري، نجح هذه المرة في أن يبدأ مغامرته مع «الشياطين الحمر» في هذه البطولة بفضل هدف الفوز الذي وضع مانشستر يونايتد على بُعد 8 نقاط فقط من متصدرالمسابقة، مشيرة إلى أن تسجيله 5 أهداف في دوري الأبطال، دليل دامغ على أنه هداف لا غبار عليه مثلما كان هدافاً لأتلانتا في الدوري الإيطالي.