منتخب السلة يخسر أمام مصر في البطولة العربية

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام نظيره المصري، بفارق 48 نقطة، وبنتيجة (46-94)، في أولى مباريات المجموعة الثانية في البطولة العربية رقم 25، المقامة في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، والمستمرة حتى الثالث من يناير المقبل بمشاركة 9 منتخبات عربية.

نجح المنتخب المصري، الذي شارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في تحقيق فوز متوقع بفضل فارق الخبرة والإمكانات الفنية مسجلاً 94 نقطة مقابل 46 نقطة للمنتخب الإماراتي، الذي شاءت ظروف القرعة أن تضعه في المجموعة الثانية الحديدية، والتي يحتاج فيها إلى فوز واحد لبلوغ الدور ربع النهائي.

أحكم أصحاب الأرض سيطرتهم على الأرباع الأربعة بنتيجة 29-20، 19-10، 24-7، 22-9، ولذلك جاءت كل الأرقام لصالح المنتخب المصري.

ويخوض منتخبنا ثاني مبارياته بالبطولة اليوم أمام المغرب، ويلعب منتخب تونس ضد مصر بالمجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى يلعب منتخب الصومال أمام موريتانيا، ضمن مباريات الدور التمهيدي.