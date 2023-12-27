20 لاعباً في قائمة منتخب اليد استعداداً لـ «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخب اليد بقيادة الفرنسي دانيلو برستوفاك، 20 لاعباً للسفر إلى معسكر مقدونيا، بعد غدٍ الجمعة، وهو المعسكر الذي يستمر 10 أيام، ويخوص خلاله المنتخب 4 مباريات ودية، على أن تعود البعثة يوم 8 يناير المقبل، وتتوجه إلى البحرين للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21، التي تقام في الفترة من 11 إلى 25 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، والتي تقام بصالة مدينة خليفة الرياضية، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على 4 مجموعات، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى «المونديال».

ويترأس بعثة المنتخب في معسكر مقدونيا، فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب والمدرب برستوفاك، و3 مدربين مساعدين هم خالد أحمد البلوشي ونور الدين دامرجي وطارق إبراهيم ومعهم محمد فؤاد أخصائي العلاج الطبيعي، و20 لاعبا هم محمد إسماعيل وهلال جهاد، وأحمد عبدالله وسيف الأنصاري وأحمد هلال وضاحي محمد وطارق شاهين وراشد سعيد وعبدالله خميس وراشد فرامرز وعبدالرحمن خميس ومرزوق أحمد وإبراهيم البلوشي وسالم خلفان وزايد محمد ومحمد عبدالله ومحمد جمعة ومبارك عبدالله وسعود سليمان وصلاح بشير.

وحضر المران الأخير بصالة المدرسة الفرنسية بدبي، ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد وفيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات وعدد من الإداريين، وشهد التدريب الأخير تكريم عدد من الأندية والجهات التي ساعدت المنتخب في برنامج الإعداد خلال الفترة الماضية، في بادرة مميزة من الاتحاد.

وتحدث ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد إلى اللاعبين، وطالبهم ببذل الكثير من الجهد والعرق في التدريبات وقال: «مقبلون على البطولة الآسيوية، وطموحاتنا كبيرة، وعلى الجميع أن يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، خاصة أن حلم التأهل للمونديال يراود الجميع ومعسكر مقدونيا المرحلة الأخيرة من الإعداد، وأعتقد أن الاتحاد قدم كل شيء، والدور على اللاعبين في مباريات البطولة، لتحقيق الهدف من المشاركة».

ووجه فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، وإلى الأندية التي ساعدت الاتحاد في تنفيذ برنامج الإعداد وفتح الصالات للتدريب فيها، خاصة أندية النصر والعين والوصل والشارقة، وقال: «جميع أندية اللعبة لم تقصر معنا خلال مشوار الإعداد، وسنخوض 4 مباريات ودية مع معسكر مقدونيا أمام كوسوفو واليونان ومقدونيا، والطموحات كبيرة في البطولة الآسيوية، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا، خاصة أنه تم تذليل جميع التحديات أمام اللاعبين، وأنهينا التفرغ الرياضي، وكان هناك دور كبير للهيئة العامة للرياضة».

وأضاف الطواش: «خضنا مشواراً طويلاً في التجهيز لهذه البطولة، سواء بالمشاركة في التصفيات الأولمبية بالدوحة، والتي كانت الاحتكاك الأقوى للاعبين، أو خوض عدد من المباريات الودية والتدريبات الأسبوعية، وكان هناك التزام كبير من جميع اللاعبين، ونأمل أن ينجح هذا الجيل بتحقيق الهدف والصعود للمونديال».