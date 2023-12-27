السنوسي الهادي: مشوار «الصقور» لا يرضينا!

معتصم عبدالله (دبي)

يواصل السنوسي الهادي المهاجم الليبي في صفوف نادي الإمارات، رحلة البحث عن هدفه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، مع وصول قطار المنافسة إلى منتصف رحلة الموسم الحالي، بعد الخسارة الجديدة لـ «الصقور» أمام مضيفه النصر 1-2 ضمن «الجولة 12»، والتي تعد التاسعة للفريق والثامنة على التوالي.

وضاعف المركز المتأخر للصقور في قاع جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 5 نقاط فقط من 12 مباراة، من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها السنوسي الهادي «29 عاماً» في موسمه الأول مع فريقه الذي اكتفى بتسجيل 14 هدفاً كثاني أضعف خط هجوم في الدوري، بعد حتا «9 أهداف»، في الوقت الذي استقبلت شباك الفريق 33 هدفاً كأضعف خط دفاع في الدوري.

ورأى المهاجم الليبي للصقور أن فريقه واجه «سوء الحظ» في مباراة الجولة الأخيرة، والتي فقد فيها نتيجة تقدم بالهدف الأول بالخسارة 1-2 في دقائق «الوقت القاتل»، وقال في تصريحات للاتحاد: «خضنا مباراة صعبة أمام النصر، وكنا الأقرب للفوز قبل أن نستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «نواجه سوء الحظ في أغلب المباراة، ونأمل أن تتحسن أوضاع الفريق ونتائجه في الجولات المقبلة»، لافتاً إلى أن أوضاع «الصقور» الصعبة حالياً غير مرضية للجميع.

وتابع: «كلنا شركاء في المسؤولية، سواءً كلاعبين أو أجهزة فنية وحتى إدارة، ونبذل كل ما في وسعنا لتغيير الصورة، ومضاعفة المجهود في التدريبات بهدف الظهور بشكل أفضل».

وحول تقييمه الشخصي لظهوره مع «الصقور»، وعدم تسجيله أي هدف في 13 مباراة رسمية في كل المسابقات بما فيها 11 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين»، أوضح السنوسي: «أحرص بصورة شخصية على بذل كل ما لدي لمساعدة الفريق، وقطعاً الجميع غير راضٍ عن المردود العام، وأتطلع إلى تحسن النتائج والأداء.

ووصف الهادي، الذي دشن مشواره الكروي مع نادي الاتحاد الليبي قبل الانتقال إلى الملاعب الخليجية بداية من عام 2018 كلاعب في صفوف الجبلين في دوري الأولى السعودي، ومن بعدها العربي الكويتي على مدار أربعة مواسم بداية من 2019، الدوري الإماراتي بالقوي، وقال: «الدوري الإماراتي غني عن التعريف، ويعد من الأفضل على مستوى المنطقة العربية، واستمتع باللعب في الدوري التنافسي، وأتطلع دائماً لتقديم الأفضل».

وحول غيابه المستمر عن قائمة المنتخب الليبي، بعدما اكتفى بخوض 10 مباريات دولية، قال السنوسي: «اللعب للمنتخب حلم كل لاعب، وحاولت تقديم كل ما لدي في فترات سابقة تم استدعائي فيها للقائمة، وقطعاً فإن المنتخب لا يتوقف علي أي لاعب، وعلي أن أكون جاهزاً في كل الأوقات من أجل فرصة جديدة».

مشوار السنوسي الهادي

العمر: 29

المركز: مهاجم

البداية: نادي الاتحاد الليبي

2018: انتقل لنادي الجبلين في دوري الأولى السعودي

2019: انتقل للعربي الكويتي«4 مواسم»

2023: انتقل لصفوف نادي الإمارات

13: مباراة مع«الصقور» في كل المسابقات

917: دقيقة لعب

0: أهداف