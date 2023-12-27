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الرياضة

شباب الأهلي يستعيد التوازن أمام عجمان في «دوري الطائرة»

شباب الأهلي يستعيد التوازن أمام عجمان في «دوري الطائرة»
27 ديسمبر 2023 12:30

معتصم عبدالله (دبي)
استعاد شباب الأهلي متصدر ترتيب دوري الرجال للكرة الطائرة، توازنه بالفوز على مضيفه عجمان 3-2 ضمن مباريات «الأسبوع الثامن»، والتي اقيمت مساء الثلاثاء، وشهدت فوز بني ياس على حتا 3-2، والعين أمام مضيفه الوصل 3-1، والجزيرة على حساب النصر 3-0.
وعاد «الفرسان» بتفوقه على مضيفه «البرتقالي» بنتائج الأشواط «25-16، 23-25، 27-25، 23-25، 15-11»، إلى سكة الانتصارات سريعاً، بعد خسارته الأولى في الموسم أمام الوصل 2-3 في الجولة الماضية، ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة.
في المقابل، تمسك «السماوي» بوصافة الترتيب برصيد 16 نقطة، بالفوز الصعب على مضيفه «الإعصار» صاحب المركز الأخير 3-2، بنتائج الأشواط «22- 25، 27- 29، 26- 24، 25- 18، 15- 13»، وهو السادس لبني ياس في رحلة الدفاع على لقب الموسم الماضي 2022-2023.
وتتجه الأنظار قبل نهاية العام الحالي 2023، إلى «الجولة التاسعة» المقررة السبت المقبل «30 ديسمبر»، والتي تشهد قمة مرتقبة تجمع شباب الأهلي «المتصدر»، بضيفه بني ياس «الوصيف» وحامل اللقب على صالة الأول في دبي، ويلعب في بقية المباريات العين وعجمان، الجزيرة والوصل، النصر وحتا. 
وتُلعب منافسة «دوري الرجال للكرة الطائرة» في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى الثامن، على أن تلعب الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى المباريات الإقصائية في المرحلة الثانية «البلاي أوف»، وصولاً إلى النهائي.
وتستمر منافسات الدور الأول لدوري الطائرة للموسم الحالي حتى 27 يناير 2024 بإقامة الجولة 14 والأخيرة، على أن تنطلق المباريات الإقصائية في مارس 2024.

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