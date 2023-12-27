الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب: هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائماً

كلوب: هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائماً
27 ديسمبر 2023 13:08

 
لندن (رويترز)
قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن ديوجو جوتا لاعب محوري لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عودة المهاجم البرتغالي من الإصابة، حيث يستعد الفريق لخسارة جهود قائد منتخب مصر محمد صلاح الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية.
وغاب جوتا (27 عاماً) عن ثماني مباريات بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي، وعاد أمس الأول، ليسجل في الدقيقة 90 ويقود ليفربول لصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على بيرنلي.
وفي ظل غياب ثلاثي الوسط تياجو ألكانتارا وستيفان بايسيتيتش وأليكسيس ماك أليستر، والجناح بن دواك والمدافعين آندرو روبرتسون وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس بسبب الإصابة، كانت عودة جوتا دفعة معنوية كبيرة لكلوب.
وسيخسر ليفربول جهود صلاح، ثاني أفضل هدافي الدوري هذا الموسم خلف إرلينج هالاند لاعب سيتي، عندما يغادر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في ساحل العاج.
وعندما سُئل عما يضيفه جوتا إلى الفريق، قال كلوب للصحفيين: «أحب جوتا، لكنه أهدر فرصاً في الماضي أيضاً. هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائماً. لاعب لا يشارك وحين يعود يحدث فارقاً كبيراً، ديوجو لاعب مهم للغاية لليفربول. الهدف الذي سجله يكشف عن ثقة عالية جداً، خاصة بعد أن كان يخضع لبرنامج إعادة تأهيل قبل أسابيع قليلة».
ويستضيف ليفربول نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد في الدوري في الأول من يناير، تليه رحلة إلى أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير. 

أخبار ذات صلة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
ليفربول
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
البريميرليج
يورجن كلوب
آخر الأخبار
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
الرياضة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
اليوم 10:14
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
الرياضة
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
اليوم 09:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©