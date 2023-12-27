كلوب: هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائماً



لندن (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن ديوجو جوتا لاعب محوري لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد عودة المهاجم البرتغالي من الإصابة، حيث يستعد الفريق لخسارة جهود قائد منتخب مصر محمد صلاح الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وغاب جوتا (27 عاماً) عن ثماني مباريات بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي، وعاد أمس الأول، ليسجل في الدقيقة 90 ويقود ليفربول لصدارة الدوري بالفوز 2-صفر على بيرنلي.

وفي ظل غياب ثلاثي الوسط تياجو ألكانتارا وستيفان بايسيتيتش وأليكسيس ماك أليستر، والجناح بن دواك والمدافعين آندرو روبرتسون وجويل ماتيب وكوستاس تسيميكاس بسبب الإصابة، كانت عودة جوتا دفعة معنوية كبيرة لكلوب.

وسيخسر ليفربول جهود صلاح، ثاني أفضل هدافي الدوري هذا الموسم خلف إرلينج هالاند لاعب سيتي، عندما يغادر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في ساحل العاج.

وعندما سُئل عما يضيفه جوتا إلى الفريق، قال كلوب للصحفيين: «أحب جوتا، لكنه أهدر فرصاً في الماضي أيضاً. هذه هي نوعية اللاعبين التي نرغبها دائماً. لاعب لا يشارك وحين يعود يحدث فارقاً كبيراً، ديوجو لاعب مهم للغاية لليفربول. الهدف الذي سجله يكشف عن ثقة عالية جداً، خاصة بعد أن كان يخضع لبرنامج إعادة تأهيل قبل أسابيع قليلة».

ويستضيف ليفربول نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد في الدوري في الأول من يناير، تليه رحلة إلى أرسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في السابع من يناير.