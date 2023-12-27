سباق زايد الخيري يدشن «رحلة الثامنة» في مصر مع «الناس»



القاهرة (وام)

يعقد الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، مؤتمراً صحفياً في الخامسة مساء الغد بتوقيت القاهرة، بمستشفى الناس في العاصمة المصرية، لإعلان اكتمال الاستعدادات وبدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية، الذي سيقام صباح السبت المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتحضر المؤتمر مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، وممثلون من مجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي، وإدارة مستشفى الناس التي ستكون إحدى المؤسسات المستفيدة من ريع السباق الخيري.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم تخصيص العائد من سباق زايد الخيري هذا العام لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وأنه تم رفع قيمة الجوائز المخصصة للفائزين إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف متسابق ومتسابقة في الفئات المختلفة، فضلاً عن 100 رحلة عمرة زوجية (لشخصين) من الفائزين بالسحب الذي سيقام على هامش السباق.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي أنه تم اعتماد فئات الجوائز المتباينة ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة الـ 10 كم، و3900 متسابقة في نفس المسافة، و880 متسابقاً على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للسيدات، و20 متسابقاً على الكراسي المتحركة للمحترفين ومثلها للمحترفات لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة الرجال، ومثلها من قصيرات القامة السيدات.

أما عن المبالغ المالية المرصودة للفائزين، فسوف يحصل صاحب المركز الأول لمسافة 10 كم على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500، ومن المركز 21 إلى 3900 على 2700 جنيه تقريباً، ومثل هذه الأرقام بنفس الترتيب والأعداد للسيدات في مسافة 10 كم.

وبالنسبة لجوائز أصحاب الكراسي المتحركة - رجال محترفين، فسيحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني على 90 ألف جنيه، والثالث على 80 ألف جنيه، والرابع على 70 ألف جنيه، والخامس على 60 ألف جنيه، والسادس على 50 ألف جنيه، والسابع على 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500 جنيه، لكل منهم، ومثل هذه المبالغ بنفس الترتيب للسيدات على الكراسي المتحركة محترفات. فيما سيتم توزيع 160 ألف جنيه على أصحاب المراكز الأولى الـ 200 من ذوي الهمم رجال من قصار القامة، ومثلها للسيدات.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري يوم أمس الأول، اجتماعاً مع قيادات وزارة الشباب والرياضة، والشركة المُنفذة لسباق زايد الخيري، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالحدث، وتناول اللقاء آخر الاستعدادات التي من شأنها إخراج السباق في أفضل صورة، إذ لفت وزير الشباب والرياضة المصري إلى أن تنظيم سباق زايد الخيري بشكل متتال في مصر يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

وقال: إن ماراثون زايد الخيري يمثل منذ انطلاقته الأولى في أبوظبي عام 2001، علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذا طابع إنساني، وأحد أهم جسور التواصل بين مصر والإمارات.