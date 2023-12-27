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الرياضة

دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تزين كل إمارات الدولة

دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تزين كل إمارات الدولة
27 ديسمبر 2023 14:29


أبوظبي (وام)
 
تنطلق 16 أبريل المقبل، دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في الألعاب المختلفة، وتقام منافساتها في جميع إمارات الدولة، على أن يكون افتتاح الفعاليات واختتامها في إمارة دبي.
وتعقد اللجنة المنظمة للدورة اجتماعاً في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، لاعتماد كافة المتطلبات الخاصة بالدورة، بعد أن فرغت اللجان المعنية من الإجراءات الأساسية المطلوبة، بما يحقق أهداف الاستضافة، ويضمن توفير كل الإمكانات لنجاح الحدث الخليجي البارز في دولة الإمارات.
وأكد ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أن إقامة المنافسات في جميع إمارات الدولة بالمعايير المطلوبة، يهدف إلى إبراز معالم المدن المستضيفة، وما تتميز به دولة الإمارات من منشآت حيوية، وبنية تحتية متكاملة، ووجهات سياحية.
وأوضح أن معظم الاتحادات المشاركة في الدورة أرسلت المتطلبات الخاصة بها، والمرتبطة بتواجدها في الفعاليات، والفئات المشاركة، وأعمار اللاعبين واللاعبات، وفق اللوائح والقوانين الدولية، وأضاف: «حريصون بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة على توفير كل أسباب نجاح استضافة الفعاليات، وتقديم دورة مميزة يكون لها صدى واسع من خلال الاستفادة من تواجد ممثلي شباب الدول الخليجية الشقيقة على أرض دولة الإمارات، لترسيخ مكانتها العالمية في استضافة واحتضان الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية، وفق أفضل الممارسات، وبما يعكس ريادتها ومكانتها الكبيرة، بالإضافة إلى توفير أفضل الإمكانات والمتطلبات التي تقودنا إلى حدث رياضي خليجي بمواصفات عالمية».
وقال التميمي إن اللجنة المنظمة ستقوم في الفترة القليلة المقبلة بإطلاق شعار الدورة بعد الانتهاء من الترتيبات المقررة، بالإضافة إلى الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بمقار إقامة الوفود، وأماكن الفعاليات، وفق أعلى معايير الجودة التي تتميز بها دولة الإمارات.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على دعمها المتواصل لقطاع الرياضة وتوفير كل المتطلبات لإقامة الدورة الخليجية، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في نجاح الدورة، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تضطلع بها اللجان العاملة، والتعاون الكبير من المؤسسات والهيئات في الدولة، والاتحادات الرياضية، والذي سيسهم في تعزيز أهداف الاستضافة، ويعكس الصورة المشرفة عن دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية.

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