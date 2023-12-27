جريزمان: لن ألعب لأي نادٍ في أوروبا بعد «الأتليتي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان «32عاماً» مهاجم أتليتكو مدريد المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك»، عن مستقبله الكروي، بينما كان يمضي إجازة أعياد نهاية العام مع أسرته، وأغلق الباب تماماً أمام تكهنات البعض بالجهة التي يقصدها بعد انتهاء مسيرته مع «الروخي بلانكوس».

وقال في حوار لصحيفة «آس» إنه لا يفكرعلى الإطلاق في مغادرة أتليتكو مدريد، وعندما سُئل عن ذلك قال إنه يعرف جيداً أين يلعب. وأضاف: نعم هذا ما قلته فعلاً وأظل أقوله، فأنا لن ألعب في أوروبا لأي نادٍ بعد «الأتليتي». وبعيداً عن أوروبا أود اللعب فيما بعد في الدوري الأميركي، ولقد اعترفت بذلك كثيراً ولكن أتليتكو يبقى بنسبة مائة بالمائة خياري الأخير في أوروبا، هذا هو المكان الذي أريده وأجد السعادة فيه وكأنني في بيتي.

وتألق جريزمان وصيف بطل كأس العالم 2022، بصورة لافتة من بداية الموسم مع الأتليتي وسجل 16هدفاً في 24 مباراة بمختلف المسابقات، ويأمل أن يواصل التألق مع ناديه ومنتخب بلاده الذي يخوض الصيف القادم بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2024».

وينتهي عقد جريزمان مع الأتليتي في صيف 2026، ووقتها يكون قد اقترب من 35 عاماً، وإذا لم يجدد عقده بعدها لسنة إضافية أو أكثر، سيترك أوروبا كلها ويشد الرحال إلى بلاد «العم سام» للعب في أحد أندية الدوري الأميركي.

وتطرق جريزمان، الفتى المدلل عند ديدييه ديشامب المديرالفني لمنتخب فرنسا، والذي يعتبره أحد أهم لاعبي المنتخب، للحديث عن المواجهة المرتقبة بين فريقه وإنترميلان الإيطالي في دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، والتي يعتبرها الكثيرون الأقوى بين كل مباريات هذا الدور من البطولة، لأن الإنتر كان وصيف بطل النسخة الأخيرة «مانشستر سيتي»، وقال: أسعى للفوز بالألقاب مع «الأتليتي» وأبذل أقصى جهدي من أجل إسعاد جماهيره، الإنتر منافس صعب جداً وهو يشبهنا إلى حد كبير ولهذا أتوقعها موقعة متكافئة.

أما عن الدوري الإسباني «الليجا»، فإننا نريد أن نكون قريبين إلى أقصى درجة من الصدارة حتى نهاية الموسم، ونقاتل من أجل حصد اللقب، رغم قوة المنافسة مع ريال مدريد المتصدروجيرونا الوصيف وبرشلونة.

يُذكر أن جيرونا يستضيف أتليتكو مدريد في الجولة 19 للدوري الإسباني«الليجا» 3 ينايرالقادم، ونتيجة المباراة قد تكون مؤثرة جداً على ترتيب أندية القمة.