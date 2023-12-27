كيف يعوض ليفربول غياب صلاح؟!



لندن (د ب أ)

يثق كودي جاكبو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، من أن خط هجوم الفريق سيتمكن من تعويض غياب النجم المصري محمد صلاح، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن داروين نونيز أنهى فترة صيامه عن التهديف التي استمرت لـ12 مباراة، بينما شارك ديوجو جوتا كبديل، للمرة الأولى بعد غياب استمر لشهر بسبب الإصابة، ليسجل هدفاً في المباراة التي فاز بها ليفربول على بيرنلي 2 / صفر، والتي جعلت ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، يتصدر جدول الترتيب.

وسيلعب صلاح مباراة أخرى مع ليفربول، أمام ضيفه نيوكاسل يوم الأحد المقبل، قبل أن يرحل للمشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى الأرجح سيغيب الجناح الذي سجل 16 هدفاً لمدة شهر. لذلك، فإن عودة جوتا دعمت هجوم الفريق، بينما ازدادت معنويات نونيز بعدما سجل أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكتوبر الماضي.

وقال جاكبو:«لكل لاعب يلعب في خط الهجوم لم يسجل في مباريات قليلة، من الرائع دائماً أن تعود لقائمة الهدافين، وداروين فعل هذا بهدف جيد للغاية». وأضاف:«بالنسبة لديوجو أيضاً. عندما تكون مصاباً وتعود وتسجل يكون هذا رائعاً دائماً وجيداً للمعنويات. لذلك أنا سعيد للغاية».

وأضاف: «صلاح سيسافر ويغيب عقب مباراة نيوكاسل، لذلك نحن بحاجة للأهداف. بالطبع أعتقد أن بإمكاني المساهمة بشكل أكثر». ويتفق فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، أن بإمكانهم التعامل مع غياب صلاح الطويل رغم أنه هو أخطر لاعبي الفريق لعدة مواسم. وقال المدافع الهولندي:«من المهم دائماً للمهاجمين أن يسجلوا الأهداف. أنا سعيد لداروين. ديوجو، نفس القصة. من الجيد رؤيتهم يعودون لقائمة الهدافين». وأضاف:«أريد أيضاً أن أقول إن كودي كان بارزاً. في الشوط الأول تحديداً. من الجيد رؤية هذا. على كل اللاعبين مواصلة دفع بعضهم البعض. هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستجعلنا نتحسن». وأردف:«على آخرين أن يتحملوا المسؤولية. يجب أن نتعامل مع فقدان صلاح ولدينا الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في الهجوم والذين يمكنهم صنع الفارق. دعونا نرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر».