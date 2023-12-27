«بي 22» و«جي 69» يُحلقان في ختام «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختتمت اليوم، منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، وأقيمت منافساتها لمدة 6 أيام، وتضمنت 8 أشواط 4 منها لفئة العامة، ومثلها لفئة الشيوخ.

وشهد اليوم الختامي، إقامة شوطين لفئة الشيوخ، حيث افتتحت منافسات اليوم بإقامة شوط الجير بيور فرخ، وأسفرت منافسات هذا الشوط عن تحليق «بي 22» للنيف «ميم» بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.692 ثانية، وحل وصيفاً «بي 42» لأف 3 أر، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.837 ثانية، وحل ثالثاً «بي 49» للنيف، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.839 ثانية.

وشارك في منافسات هذا الشوط 74 طيراً من مختلف أنحاء الدولة.

واختتمت منافات آخر أيام المسابقة بإقامة شوط الجير قرموشة - فرخ الذي شهد منافية شرسة، وأسفرت منافساته عن تحليق «جي 69» لإف 3 أر، بلقب هذا الشوط بعد أن قطع مسافة السباق في 17.861 ثانية متفوقاً على «جي 5» للمالك نفسه الذي قطع مسافة السباق في 17.946 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «جي 96» لإم 7 الذي قطع مسافة السباق في 18.1 ثانية، وشارك في منافسات هذا الشوط 47 طيراً من مختلف أنحاء الدولة.