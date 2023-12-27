الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بي 22» و«جي 69» يُحلقان في ختام «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور

«بي 22» و«جي 69» يُحلقان في ختام «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور
27 ديسمبر 2023 14:50

مصطفى الديب (أبوظبي)
اختتمت اليوم، منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، وأقيمت منافساتها لمدة 6 أيام، وتضمنت 8 أشواط 4 منها لفئة العامة، ومثلها لفئة الشيوخ.
وشهد اليوم الختامي، إقامة شوطين لفئة الشيوخ، حيث افتتحت منافسات اليوم بإقامة شوط الجير بيور فرخ، وأسفرت منافسات هذا الشوط عن تحليق «بي 22» للنيف «ميم» بالمركز الأول، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.692 ثانية، وحل وصيفاً «بي 42» لأف 3 أر، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.837 ثانية، وحل ثالثاً «بي 49» للنيف، بعد أن قطع مسافة السباق في 16.839 ثانية.
وشارك في منافسات هذا الشوط 74 طيراً من مختلف أنحاء الدولة.
واختتمت منافات آخر أيام المسابقة بإقامة شوط الجير قرموشة - فرخ الذي شهد منافية شرسة، وأسفرت منافساته عن تحليق «جي 69» لإف 3 أر، بلقب هذا الشوط بعد أن قطع مسافة السباق في 17.861 ثانية متفوقاً على «جي 5» للمالك نفسه الذي قطع مسافة السباق في 17.946 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «جي 96» لإم 7 الذي قطع مسافة السباق في 18.1 ثانية، وشارك في منافسات هذا الشوط 47 طيراً من مختلف أنحاء الدولة.

أخبار ذات صلة
«الحرف التراثية».. لوحات بصرية وإبداعات مستدامة
«فرقة بانغرا».. فلكلور هندي يبرز الفنون البنجابية
مهرجان الشيخ زايد
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
آخر الأخبار
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
الرياضة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
اليوم 10:14
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
الرياضة
روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
اليوم 09:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©