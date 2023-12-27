كوزمين يطالب لاعبي الشارقة بـ«إرضاء الجماهير»

علي معالي (دبي)

لم يعد أمام كوزمين سوى استعادة الثقة من جديد، من خلال مباراة شباب الأهلي بعد غدٍ الجمعة، على لقب كأس السوبر، بأمل أن يلتقط «الملك» أنفاسه من جديد، بعد ضياع لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والابتعاد النسبي عن مقدمة دوري أدنوك للمحترفين.

وفي التدريب الأول للفريق، استعداداً للسوبر بقيادة كوزمين، كانت كلمات المدرب واضحة ومحددة، مطالباً بأن تظهر «هوية الملك» في هذه المباراة لكي يستطيع الفريق استعادة ثقة الانتصارات والبطولات من جديد.

وتحدث كوزمين مع اللاعبين بمنتهى الحدة والقوة، لكي تظهر شخصية الفريق من جديد، في ظل ضياع نقاط كثيرة في دوري أدنوك للمحترفين بسبب عدم تحقيق ما يريده المدرب في المباريات، وخير دليل على ذلك رسالة العتاب الشديدة، التي بعث بها عقب مباراة عجمان الأخيرة، التي انتهت بالتعادل، وسجل هدف الفريق لاعب شاب من خط الدفاع، وكان عتاب كوزمين شديداً على خط الهجوم، الذي يضم الأسماء الرنانة، ولكنها غابت عن تحقيق المطلوب منها.

وفي المقابل فإن غضب الجماهير الشرقاوية ما زال شديداً على ما يقدمه الفريق، وطالت الانتقادات الجماهيرية إدارة النادي لدرجة أن هناك من طالبهم بالرحيل، سواء مجلس الإدارة أو شركة الكرة، ووسط هذه «الأمواج المتلاطمة» في بيت «الملك»، تسعى جماهير الفريق إلى ترتيب أوراقها من خلال دعم فريقها، لعل وعسى يحفظ ماء وجهه في مباراة السوبر، ويستعيد نغمة البطولات من جديد.

من جانبه بدأ كوزمين في وضع اللمسات النهائية على طريقة اللعب والتشكيلة في ظل عودة جميع المصابين، باستثناء شاهين عبدالرحمن وماجد حسن، وتحدث كوزمين بشكل فردي مع عناصر الخبرة الكبيرة بالفريق لتحسين الصورة، والوضع في لقاء شباب الأهلي، وسوف يسعى كوزمين إلى إيجاد التشكيلة المناسبة للمباراة التي تأتي له في النهاية بالفوز، والحفاظ على اللقب.