هذه الإعارة مقطوعة في توتنهام!!

لندن (د ب أ)

قرر فريق توتنهام قطع إعارة المهاجم دان سكارليت مع فريق إيبسويتش تاون، التي كانت من المفترض أن تستمر لنهاية الموسم، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن سكارليت شارك في 12 مباراة مع لوتون في دوري الدرجة الأولى، بعدما انضم إليه في أغسطس الماضي، ولكنه عانى من أجل الحصول على فرص للعب بشكل أساسي.

ويبدو أن فريق توتنهام سيفتقد للكثير من الحلول الهجومية في يناير المقبل، حيث يتوقع أن يغيب قائد الفريق سون هيونج مين طوال الشهر بسبب مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا. وسيقدم سكارليت، لاعب أكاديمية الفريق بعض الحلول الهجومية للمدرب آنجي بوستيكوجلو، الذي سيفقد جهود جيمس ماديسون، ومانور سولومون، وإيفا بيريسيتش بسبب الإصابة.