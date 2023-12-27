شباب الأهلي يعالج «ثغرات الدفاع» قبل «السوبر»

رضا سليم (دبي)

طوى فريق شباب الأهلي صفحة الخسارة أمام الوصل في الجولة الثانية عشر لدوري أدنوك للمحترفين، والتي دفعت بالفريق إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بعد «الإمبراطور» المتصدر 30 نقطة، والعين الوصيف 25 نقطة، وبدأ الاستعداد لمباراة كأس السوبر أمام الشارقة، المقررة بعد غدٍ الجمعة.

وبدأ الصربي نيكوليتش مدرب الفريق في ترتيب أوراقه بحثاً عن اللقب الأول هذا الموسم، بعدما خرج الفريق من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الوصل في الذهاب والعودة، كما لم يحقق الفريق الفوز في آخر مباراتين في الدوري بعدما خسر من الوصل وتعادل مع الشارقة في الجولة 11، كما عمل المدرب خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق في الدوري، حيث اهتزت شباك الفرسان في 10 مباريات ولم يخرج بشباك نظيفة سوى في مباراتين.

في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير «الفرسان» العودة للانتصارات بكأس السوبر، خاصة أن الفريق يتصدر القائمة الذهبية بعدد مرات الفوز برصيد 5 بطولات، وكان آخر لقب في موسم 2019-2020، على حساب الملك الشرقاوي، فيما وصل للنهائي في موسم 2020-2021، وخسر أمام الجزيرة بركلات الترجيح، فيما غاب عن الكأس في النسخة الماضية التي جمعت بين «الملك» و«الزعيم»، وانتهت لمصلحة الشارقة الذي يدخل المباراة حاملاً للقب.

ويغيب عن صفوف «الفرسان» في مواجهة «الملك»، حارب عبدالله الذي تعرض في مباراة فريقه أمام الشارقة للإصابة ولن يلحق بالسوبر إلا أن نيكوليتش لديه الكثير من الأوراق الرابحة التي يلعب بها في الوسط والهجوم، خاصة النجم الأرجنتيني كارتابيا العقل المفكر للفريق، ويوري سيزار ومؤنس دبور ودومبيا ويحيي الغساني وإيجور جيسوس وعزيز جانييف وجويلهيرم دا سليفا، وغيرهم من اللاعبين.