مبادرات خضراء لـ «دبي البحري» في 2023



دبي (الاتحاد)

حقق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023 عدداً من المكاسب التي تنسجم مع أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027 ومن بينها العمل على تمكين الاستدامة في المجال الرياضي والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية على المسطحات المائية من خلال الفعاليات المتنوعة التي ينظمها والتي تعد صديقة للبيئة.

وأبرز ما أنجزه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصوله على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي في الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي)، لمراعاته للاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة.

وعلى هامش مؤتمر الأطراف، نظم النادي بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث مسيرة قوارب التجديف على مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا، من أجل التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

وأقيمت المسيرة الكبير بالشراكة مع المنظمة العالمية «قناة التجديف» ومقرها الصين وتعمل تحت شعار (ماء نظيف وصفر كربون)، حيث بدأت حملتها من شرم الشيخ التي استضافت الدورة رقم 27 لمؤتمر كوب واستمرت حتى انعقاد الدورة رقم 28 في دبي، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم منذ سبتمبر 2021 الذي شهد الانطلاقة في مدينة يانجتشو بشرق الصين على قناة جرانت، وهي أطول وأقدم قناة في تاريخ العالم.

ويواصل محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهوده ضمن مجموعة البيئة في الاتحاد الدولي للسباقات البحرية للدورة الثالثة على التوالي كأقدم عضو في اللجنة منذ اختياره من قبل الكونغرس العالمي في دورة 2012-2016 و2016-2020 ثم 2020-2024، حيث حققت اللجنة خطوات بارزة لتقليل انبعاث الكربون والعمل بالمحركات صديقة البيئة ومبادرات في الاستفادة من الطاقة البديلة في السباقات السريعة.