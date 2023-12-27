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فتح وديتي «الأبيض» أمام الجماهير «مجاناً»

فتح وديتي «الأبيض» أمام الجماهير «مجاناً»
27 ديسمبر 2023 15:35

دبي (الاتحاد)
في إطار حرص اتحاد الكرة على منح الفرصة للجماهير ووسائل الإعلام لمتابعة ومساندة منتخبنا الوطني خلال تحضيراته لنهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر، وجه الاتحاد الدعوة الجماهير للحضور مجاناً في المباراتين الدوليتين الوديتين أمام منتخب قيرغيزستان يوم السبت المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وأمام منتخب عُمان يوم 6 يناير المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وكذلك لكافة وسائل الإعلام بهدف الوقوف خلف اللاعبين، ومساندتهم قبل السفر إلى الدوحة.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب، خلال هذه الفترة، مهم جداً، خاصة مع بدء العد التنازلي على انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن الجمهور يحفز اللاعبين، ويبث روح الحماس فيهم، كما هو الحال لمختلف وسائل الإعلام التي تسهم في تهيئة الأجواء المحفزة.

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