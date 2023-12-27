ولي عهد رأس الخيمة يتوج الفائزين برموز اللقايا في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن



رأس الخيمة (الاتحاد)

توج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين برموز اللقايا ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل.

في الشوط الأول حصلت «سلسبيل» لمانع علي بن حماد الشامسي على كأس الأبكار المفتوح بعد تحقيقها زمناً بلغ 7:18:8، وفي الشوط الثاني فاز «السيف» لمانع علي بن حماد الشامسي ببندقية الجعدان المفتوح بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 7:18:6.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً في منافسات اللقايا، وكانت أبرز النتائج فوز «بشاير» لعلي عبيد بن طويرش الكتبي، بلقب الشوط الأول المخصص للقايا الأبكار المحليات بزمن قدره 7:26:0 دقائق، بينما تصدرت «سمحة» لمحمد مبارك بن محمد الغفلي، الشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن بلغ 7:23:2 دقائق.

وكسب «محطم» لجمعة محمد بن شراراة الكتبي، لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات بزمن قدره 7:21:5 دقائق، بينما فاز «الصارم» لسيف نايع بن سالم الغفلي، بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن قدره 7:22:9 دقائق. وظفرت«هزر» لراشد محمد بن قران المنصوري بلقب الشوط الخامس، وحازت «بلشة» لمفلح حمود بن مطلق البلوي، الشوط السادس، وحصد «حشيم» لمبارك حمد بن مبارك النبت المري، لقب الشوط السابع، وفاز «الهبيبب» لمحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي، في الشوط الثامن، واستطاعت «العبية» لصالح سالم مكتوم الجنيبي الفوز في الشوط التاسع، وحصلت «النايفة» لمحسن مبخوت بن غانم المنهالي على لقب عاشر الأشواط.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز«الشهم» لمحسن مبخوت بن غان المنهالي، و«شايم» لعبدالهادي سيف بن فهد السيف الخيارين، و«الطيرة» لعزيز مبارك بن عزيز المحرمي، و«صيت» لصالح سالم محمد بن جهويل، و«مشكور» لعبدالهادي سيف بن فهد السيف الخيارين، و«السلع» لزيتون عوض عتيق بن زيتون المهيري، و«شفوق» لناصر فايل بن حمد الزرعي، و«الفايزة» لسالم سعيد بن منانة الكتبي، و«الشامخ» لمحمد هلال بن سعيد العفاري، و«الباهر» لمفتاح عبيد بن علي الخاطري.

وفي الأشواط من 21 وحتى 25 كان الفوز من نصيب، «مصيحة» لعبدالله حميد بن مطر الدرعي، و«فزعة» لمبارك جمعة بن مغير الخييلي، و«مزاج» لمد محمد سهيل بن عويضان العامري، و«الشامخ» لسعيد سويدان غدير المنصوري، و«نوارة» لسعيج سهيل بالحطم العامري.