الإمارات تسيطر على «خليجية الجولف» بـ 7 ميداليات



مسقط ا(لاتحاد)

رفع منتخب الجولف للسيدات والناشئين تحت 16 سنة رصيد بعثة الإمارات في بطولة مجلس التعاون الخليجي، المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط، إلى 7 ميداليات ملونة «5 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية» في منافسات الفرق والفردي، بعد ذهبيتي منتخب الأشبال التي حققها اليوم.

واستطاع منتخب السيدات إنهاء المنافسات على صدارة ترتيب منافسات الفرق في فئتهن، وحل المنتخب السعودي ثانياً والمنتخب العماني ثالثاً، وفي منافسات فردي السيدات توجت انتصار الريش لاعبة منتخبنا بذهبية الفئة، فيما حلت القطرية ندي مير ثانية ونالت الميدالية الفضية، وجاءت علياء العمادي لاعبة منتخب الإمارات ثالثة وحصلت على الميدالية البرونزية، واستطاع منتخب الناشئين إنهاء منافسات الفرق في المركز الأول، وفي منافسات فردي الناشئين فاز راشد النقبي لاعب منتخبنا بالميدالية الفضية وجاء زميله محمد ثابت ثالثاً ونال البرونزية.

وأعرب اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف عن سعادته بما حققته منتخباتنا في البطولة، وأكد أن العمل الذي قام به الاتحاد خلال الفترة الماضية أدى إلى ظهور لاعبينا خلال فتره وجيزة بهذه القوة ليسيطروا على المراكز الأول والميداليات الذهبية بكل الفئات المشاركة.

وأضاف أن استراتيجية الاتحاد الهادفة والمنشودة وفق خططه المستقبلية ووفق توجيهات مجلس إدارة الاتحاد بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة كان لها الأثر الكبير بهذا الإنجاز المشرف.

وأوصخ أن ما حققته وحصدته منتخباتنا يبعث على التفاؤل بالمستقبل المشرق والذي وضعناه في بؤرة ومقدمة أهدافنا واستراتيجيتنا نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد ومتميز، ويعتبر هذا الحدث والذي يقام للمرة الأولى تحت التصنيف الدولي للعبة مكسباً كبيراً للاعبين بمنطقتنا الخليجية.