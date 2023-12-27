الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس «العام الجديد» للبولو تحدد طرفي النهائي

كأس «العام الجديد» للبولو تحدد طرفي النهائي
28 ديسمبر 2023 01:05

غنتوت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الحبتور يشيد بتنظيم كأس سلطان بن زايد للبولو
4 فرق في بطولة العام الجديد للبولو

تشهد بطولة العام الجديد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم إقامة مباراتين في الدور نصف النهائي للبطولة، لتحديد طرفي المباراة النهائية، المقررة السبت، حيث يلتقي لامار مع نون، وأبوظبي مع غنتوت في لقاء الشقيقين.  وطبقاً لنظام البطولة، التي يشارك فيها 4 فرق، يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الخاسر من المباراة الثانية، والفائز في الثانية مع الخاسر من الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على المركز الثالث.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
الأخبار العالمية
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
اليوم 10:17
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
الرياضة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
اليوم 10:14
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©