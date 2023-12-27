كأس «العام الجديد» للبولو تحدد طرفي النهائي

غنتوت (الاتحاد)

تشهد بطولة العام الجديد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم إقامة مباراتين في الدور نصف النهائي للبطولة، لتحديد طرفي المباراة النهائية، المقررة السبت، حيث يلتقي لامار مع نون، وأبوظبي مع غنتوت في لقاء الشقيقين. وطبقاً لنظام البطولة، التي يشارك فيها 4 فرق، يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الخاسر من المباراة الثانية، والفائز في الثانية مع الخاسر من الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على المركز الثالث.