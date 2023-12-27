الأهلي وفيوتشر.. «سوبر التاريخ» في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تُسدل أبوظبي، الستار، مساء اليوم على منافسات بطولة السوبر المصري، وهو الحدث الذي تستضيفه «عاصمة الرياضة» للمرة السابعة، مع إقامة النسخة الحالية بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، حيث تشهد فعاليات اليوم الأخير، إقامة مباراتين، ستكون الأولى لتحديد صاحب المركز الثالث، بينما يتم في المباراة الثانية الإعلان عن هوية البطل.

وعند التاسعة مساء، يلتقي الأهلي مع فيوتشر في نهائي البطولة، بعدما تأهل الأهلي بالفور 1-0 على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وصعد فيوتشر إلى نهائي السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز 14-13 بضربات الترجيح التي كانت ماراثونية، وسدد كل فريق منهما 17 ضربة على المرمى، بعدما انتهت المباراة نفسها بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم أن بيراميدز كان الأفضل، وأهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل على مدار التسعين دقيقة.

وفي المباراة الثانية، التي جمعت الأهلي وسيراميكا كليوباترا لم تقل الإثارة عن المواجهة الأولى، حيث استمر التعادل السلبي بين الفريقين لأكثر من تسعين دقيقة، حتى حسم الأهلي اللقاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسجيل المدافع النيجيري أرثر، الذي شارك كبديل في مرماه بالخطأ، بعد عرضية إمام عاشور من الجهة اليسرى، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي وصعوده لمواجهة فيوتشر في النهائي.

ويسعى «الفارس الأحمر» إلى تحقيق اللقب الرابع عشر في تاريخه والخامس هنا في أبوظبي، بعد أن فاز في 4 مرات من الست التي استضافتها العاصمة أبوظبي، مرتين على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ومرة على حساب المصري البو سعيدي، ومرة أخرى في الموسم الماضي على حساب بيراميدز، بعد اعتذار الزمالك.

كما يسعى الأهلي لأن يكون أول بطل للسوبر المصري بشكله الجديد، حيث إنها المرة الأولى التي يشارك فيها أربعة فرق.

أما فيوتشر فيسعى لدخول التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق اللقب الأول له في كأس السوبر على حساب الأهلي أكثر الفرق فوزاً بالبطولة لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو حصد اللقب التاريخي لنفسه، والثاني خطفه من البطل التاريخي للبطولة.

وشدد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي على صعوبة مواجهة فيوتشر، وقال: «المهمة ليست سهلة أمام فيوتشر، المستوى متقارب بيننا، وفيوتشر يسعى لحصد اللقب، الطريق أصبح أصعب لا العكس». وأكد كولر جاهزية محمود عبد المنعم «كهربا» ومروان عطية لخوض المباراة النهائية بعدما فضّل إراحتهما في نصف النهائي عقب مشاركتهما في كل مباريات مونديال الأندية».

ويعاني فيوتشر من غياب عدد كبير من لاعبيه بداعي الإصابة، هم عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، ناصر ماهر ومحمد عبد السلام.

وقال مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو: «أسعى إلى تجهيز اللاعبين إلى المباراة النهائية بشكل مميّز بعد تخطي عقبة المباراة الصعبة ضد بيراميدز، التحدي هذه المرة أمام الأهلي صاحب التاريخ الكبير، وجماهيره العريضة، والاستعداد كان على قدر المنافس».

المركز الثالث

على الجهة الأخرى، يلعب كل من بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عند الخامسة مساء على المركز الثالث، لا سيما وأن الفريقين يسعيان لتقديم مستوى متميز يحفظ ماء الوجه بعد الفشل في الصعود للنهائي، ويغيب عن صفوف سيراميكا في هذا اللقاء قائد الفريق محمد إبراهيم الذي تعرض للطرد أمام الأهلي في الدقائق الأخيرة بعد الاعتراض على قرارات حكم اللقاء.