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الرياضة

فوساتي يقود بيرو في «كوبا أميركا»

فوساتي يقود بيرو في «كوبا أميركا»
28 ديسمبر 2023 08:14

ليما (أ ف ب)

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استعان الاتحاد البيروفي لكرة القدم بالأوروجوياني خورخي فوساتي للإشراف على المنتخب الأول، خلفاً لخوان رينوسو الذي أقيل من منصبه في 13 الشهر الحالي.
ويتولى فوساتي «71 عاماً» الإشراف على المنتخب، خلال بطولة كوبا أميركا المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، والمباريات المتبقية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لـ «مونديال 2026».
وتولى رينوسو «53 عاماً» منصبه في أغسطس 2022، وترك منتخب بلاده في المركز العاشر الأخير في تصفيات «مونديال 2026» برصيد نقطتين في 6 مباريات.
ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها 48 منتخباً، وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يخوض صاحب المركز السابع ملحقاً قارياً.
وتستأنف التصفيات في سبتمبر 2024، بعد كوبا أميركا المقررة في يونيو ويوليو المقبلين.
وتأتي الاستعانة بفوساتي الذي سبق له تدريب منتخبي بلاده وقطر، بعدما تُوج بلقب الدوري البيروفي مع يونيفيرسيتاريو دي ديبورتيس.

 

تصفيات كأس العالم
كوبا أميركا
بيرو
خورخي فوساتي
أوروجواي
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