«السيتي» يضرب إيفرتون في «جوديسون بارك»

لندن (أ ف ب)



عاد مانشستر سيتي «حامل اللقب» بقوة من «مونديال الأندية» الذي أحرز لقبه في أول مشاركة له، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3-1، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وغادر «السيتي» إلى السعودية، حيث تُوج بلقب «مونديال» الأندية على حساب فلومينينسي البرازيلي برباعية، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الممتاز، حيث اكتفى بفوز وحيد خلال 6 مراحل، في سلسلة شهدت تعادله مع كل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، وخسارته أمام أستون فيلا.

وفي ظل فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن ليفربول المتصدر، بعد فوز رجال الألماني يورجن كلوب على بيرنلي 2-0 وذلك بانتظار مباراة أرسنال وجاره وستهام، بدا فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا عازماً على عدم التفريط بأي نقطة أمام مضيفه إيفرتون الذي يترنح بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، بعد حسم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

ونجح حامل اللقب في العودة من «جوديسون بارك» بالانتصار الحادي عشر، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع موقتاً بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يحل «الخميس» ضيفاً على برايتون، مع مباراة «مؤجلة» في جعبة «اللبومون».

وفي لقاء غاب عنه الهداف النرويجي إرلينج هالاند بسبب إصابة حرمته من خوض مونديال الأندية، ضغط رجال جوادريولا في بداية الشوط الأول، وأتيحت لهم العديد من الفرص، من دون أن يتمكنوا من ترجمتها، في ظل تألق الحارس جوردان بيكفورد.

ودفع «السيتي» الثمن، بعدما نجح إيفرتون في الوصول إلى شباك البرازيلي إيدرسون من أول فرصة حقيقية له، وذلك عبر جاك هاريسون بتمريرة من دوايت ماكنيل «29».

وأعطى هذا الهدف الاندفاع المعنوي لأصحاب الأرض، وكانوا قريبين من الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، لكن إيدرسون تألق، وأنقذ حاملي اللقب الذين تعرضوا لضربة بإصابة جون ستونز، ما اضطره الى ترك مكانه للكرواتي يوشكو جفارديول «43».

ورغم سيطرته على الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، عجز «السيتي» عن الوصول إلى الشباك، فدخل الاستراحة وهو متخلف بهدف.

لكن فيل فودن أطلق المواجهة من «نقطة الصفر»، حين أدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني بتسديدة من خارج المنطقة، بعدما وصلته الكرة من البرتغالي برناردو سيلفا، إثر ركلة ركنية «53».

ثم اكتملت عودة فريق جوادريولا حين احتسبت له ضربة جزاء، إثر لمسة يد على البلجيكي أمادو أونانا في المنطقة المحرمة، انبرى لها الأرجنتيني خوليان ألفاريز بنجاح «64».

وعرف «السيتي» بعد ذلك كيف يحافظ على هذا التقدم، قبل حسم الفوز نهائياً بهدية من الحارس بيكفورد الذي أخطأ في تمرير الكرة، لتصل إلى برناردو سيلفا، سددها من خارج المنطقة في الشباك الخالية «86»، مؤكداً الهزيمة التاسعة لإيفرتون الذي كادت أن تهتز شباكه للمرة الرابعة، لو لم يقف القائم في وجه تسديدة بعيدة لفودن «90».

وفي «ستامفورد بريدج»، حقق تشيلسي فوزه الثالث توالياً على أرضه في الدوري للمرة الأولى منذ أغسطس-سبتمبر 2022، وذلك بتأكيده تفوقه على جاره وضيفه كريستال بالاس، بعدما تغلب عليه 2-1 من ضربة جزاء في الوقت القاتل.

ودخل تشيلسي اللقاء باحثاً عن تجنب سيناريو لم يحصل معه منذ 1978، وهو خسارة 24 مباراة ضمن جميع المسابقات خلال عام واحد، وقد أرجأ هذا الأمر حتى السبت، حين يحل ضيفاً على لوتون في آخر مبارياته لـ2023، من خلال تخطي جاره اللندني بالاس وتحقيق انتصاره الثاني عشر توالياً على الأخير.

وبهذا الانتصار الذي تحقق بفضل البديل نوني مادويكي، رفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بالاس عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر بعد اكتفائه بانتصار يتيم في آخر 12 مرحلة.

وبغياب رحيم ستيرلينج وكول بالمر للإيقاف والأرجنتيني إنسو فرنانديز والفرنسي ليسلي أوجوشوكوو للإصابة، وبتشكيلة أساسية هي الأصغر له في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز «بمعدل 23 عاماً و21 يوماً وفق أوبتا للاحصاءات»، أنهى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الشوط الأول متعادلاً 1-1 بعد تلقيه هدفاً في الوقت بدل الضائع.

وتقدم فريق بوكيتينو في الدقيقة 13 عبر الأوكراني ميخايلو مودريك، إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية من الفرنسي مالو جوستو، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الثواني الأخيرة، عبر الفرنسي ميكايل أوليز الذي سيطر على الكرة بصدره بعد عرضية من الغاني جوردان أيو، ثم أطلقها في شباك الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش «45».

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 76، حين اعتقد السنغالي نيكولاس جاكسون أنه أعاد تشيلسي إلى المقدمة، لكن الهدف ألغي بعد تدخل «الفار».

لكن «الفار» تدخل في الثواني الأخيرة، كي ينقذ تشلسي من خيبة أخرى بمنحه ضربة جزاء تسبب بها إيبيريشي إيزي بإسقاطه البديل مادويكي في المنطقة المحرمة، فانبرى لها الأخير بنفسه «89» ومنح فريقه النقاط الثلاث.

وحقق ولفرهامبتون فوزه الثالث هذا الموسم خارج الديار والسابع بالمجمل، وجاء كبيراً على حساب برنتفورد 4-1 بفضل ثنائية من الكوري الجنوبي هي-تشان وانج، رافعاً رصيده إلى 25 نقطة على نفس المسافة من تشيلسي وبورنموث، فيما تجمد رصيد مضيفه عند 19 في المركز الرابع عشر بعد تلقيه الهزيمة التاسعة للموسم.