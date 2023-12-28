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الرياضة

إلماس يترك «أمراء الجنوب»!

إلماس يترك «أمراء الجنوب»!
28 ديسمبر 2023 08:41

باريس (أ ف ب)

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انتقل لاعب الوسط المقدوني الدولي إلجيف إلماس، من نابولي الإيطالي إلى لايبزج الألماني بعقد لأربع سنوات ونصف.
واصدر النادي الألماني بياناً أكد فيه بأن الجيف الماس سينضم إلى لايبزج قادماً من نابولي في الأول من يناير المقبل.
وقّع اللاعب «24 عاماً» عقدا لأربع سنوات ونصف حتى يونيو عام 2028 ويحمل القميص رقم 6.
وأضاف «ينضم لاعب الوسط الى المعسكر التدريبي في لا مانجا «ساحل الجنوب الشرقي في إسبانيا» مع بقية لاعبي الفريق في الثاني من يناير 2024»، وبحسب بعض وسائل الإعلام بلغت صفقة انتقال الماس 23 مليون يورو.
وخاض الماس التركي الأصل، 55 مباراة دولية مع منتخب مقدونيا وسجل 12 هدفاً، وقد سجل هدفين هذا الموسم مع نابولي الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2019 قادماً من فنربغشه.
خاض الماس 143 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل 14 هدفاً، حاز في صفوف فريق «أمراء الجنوب» بطولة إيطاليا الموسم الماضي وكأس إيطاليا عام 2020.
وقال الماس «الانتقال إلى الدوري الألماني ونادي لايبزج هو حلم بالنسبة إلي».
ويحتل لايبزج المركز الرابع في الدوري الألماني، متخلفاً بفارق 9 نقاط عن باير ليفركوزن.

 

الدوري الإيطالي
نابولي
الدوري الألماني
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