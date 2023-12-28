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الرياضة

«ظرف طارئ» يُجبر أرسنال على دخول «الميركاتو الشتوي»!

«ظرف طارئ» يُجبر أرسنال على دخول «الميركاتو الشتوي»!
28 ديسمبر 2023 08:48

لندن(أ ف ب)

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رأى الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، بأن ناديه مستعد لتعزيز صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال استمر الضغط على لاعبيه وسط الإصابات التي طالت صفوفه.
ويستمر غياب الغاني توماس بارتي، والهولندي يولين تيمبر، والبرتغالي فابيو فييرا، والياباني تاكيهيرو توميياسو بداعي الإصابة، في حين لن يشارك الألماني كاي هافيرتز لتعدد البطاقات الصفراء.
وقال أرتيتا «الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي، نعاني من نقص في صفوف الفريق، نعاني من نواقص في بعض المراكز في الأسابيع الستة الماضية، ونأمل في استعادة بعض اللاعبين، لكن في أي ظروف ومتى لا إدري.
وعن إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، قال أرتيتا «لدينا بعض الأهداف، بعض الأفكار، كما أننا لا ندرك كيف سيكون الفريق بعد أسبوعين، لا يمكن أن نتوقع ما يمكن أن يحصل في سوق الانتقالات، ويجب أن نكون مستعدين، وسنقوم باتخاذ القرارات الصائبة».
وأضاف: إذا وجدنا اللاعبين الذين يمكن أن يطوروا أداء الفريق سنكون منفتحين بالقيام بذلك، لأننا نريد أن نكون أقوى.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
ميكل أرتيتا
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