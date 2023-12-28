«العاصفة جيريت» تؤجل مباراة لرينجرز وأبردين



جلاسجو (رويترز)

أعلنت رابطة الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، أن جلاسجو رينجرز وأبردين اضطرا لتأجيل مباراة لكل منهما في الدوري، بعدما حالت العاصفة جيريت دون سفر الفريقين الزائرين.

وتأجلت مباراة جلاسجو رينجرز أمام روس كاونتي، التي كانت مقررة على ملعب ايبروكس، وكذلك مباراة أبردين أمام مذرويل من دون تحديد موعد جديد لأي منهما.

وشهد طريق إيه.9 السريع في أسكتلندا تساقطاً للثلوج وهطولاً للأمطار وهبوباً لرياح قوية، ما أسفر عن إغلاق وتوقف للحركة في بعض الأجزاء بطول الطريق.

وذكر رينجرز عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: رغم أن أرضية الملعب في أيبروكس بحالة جيدة وجاهزة لاستضافة المباراة، حالت ظروف الطقس السيئة على طريق إيه.9 من دون قدرة الفريق الزائر على الوصول إلى جلاسجو.