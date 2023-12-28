روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!



لندن (د ب أ)



تعرض الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، لضربة موجعة جديدة، بعدما تأكد غياب كريستيان روميرو عن الفريق، لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، بسبب إصابته بشد في أوتار الركبة.

وعاد روميرو من الإيقاف لمدة 3 مباريات في بداية الشهر الجاري، لكن توتنهام سيفتقد خدماته لمزيد من الوقت.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني الدولي للإصابة، خلال فوز توتنهام 2-1 على إيفرتون في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكشفت الأشعة عن إصابته بشد في أوتار الركبة.

وقال بوستيكوجلو: «الأمور ليست رائعة في ظل غياب روميرو».

وأضاف مدرب توتنهام في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: خضع لفحص في اليوم التالي، ويعاني من شد في أوتار الركبة، نتوقع غيابه من 4 إلى 5 أسابيع، ومن المخيب للآمال أن نفقده بالتأكيد، من الواضح أننا افتقدناه بسبب الإيقاف، والآن استعدناه للتو ، الآن سوف يغيب مرة أخرى لفترة زمنية طويلة.