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روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!

روميرو يُصيب توتنهام بـ «ضربة موجعة»!
28 ديسمبر 2023 09:03

 
لندن (د ب أ)


تعرض الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، لضربة موجعة جديدة، بعدما تأكد غياب كريستيان روميرو عن الفريق، لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، بسبب إصابته بشد في أوتار الركبة. 

وعاد روميرو من الإيقاف لمدة 3 مباريات في بداية الشهر الجاري، لكن توتنهام سيفتقد خدماته لمزيد من الوقت. 

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بوستيكوجلو: «الإنهاك» ضرب توتنهام

وتعرض اللاعب الأرجنتيني الدولي للإصابة، خلال فوز توتنهام 2-1 على إيفرتون في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكشفت الأشعة عن إصابته بشد في أوتار الركبة. 

وقال بوستيكوجلو: «الأمور ليست رائعة في ظل غياب روميرو». 

وأضاف مدرب توتنهام في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: خضع لفحص في اليوم التالي، ويعاني من شد في أوتار الركبة، نتوقع غيابه من 4 إلى 5 أسابيع، ومن المخيب للآمال أن نفقده بالتأكيد، من الواضح أننا افتقدناه بسبب الإيقاف، والآن استعدناه للتو ، الآن سوف يغيب مرة أخرى لفترة زمنية طويلة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
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