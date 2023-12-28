دي خيا يعود إلى «البريميرليج»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يرتبط الحارس الإسباني ديفيد دي خيا «33 عاماً» بأي فريق منذ 5 أشهر، وتحديداً عقب مغادرته مانشستر يونايتد، بعد انتهاء عقده، ورفض «الشياطين الحمر» التجديد له، وتفضيل الكاميروني أندريه أونانا عليه.

وتردد اسم دي خيا في أكثر من نادٍ منذ رحيله، ولم يحدث أي تحرك ملموس من أحد للحصول على خدماته، كما أنه رفض الصيف الماضي عرضاً لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

غير أن الأمور قد تتغير، مع افتتاح سوق الانتقالات الشتوية في بداية يناير المقبل، والفرصة قائمة لعودته مجدداً إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» من خلال نيوكاسل يونايتد، حسبما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، التي أشارت إلى أن دي خيا ضمن قائمة اللاعبين الذين يحتاجهم «المجابيس» هذا الشتاء، خاصة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها حارسه بوب في كتفه، ويغيب بسببها 4 أشهر عن الملاعب، وفي ظل إعارة الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا إلى مانشستر يونايتد، والذي كان يجلس بديلاً لدي خيا، ويستمر بديلاً في ظل التعاقد مع أونانا.

ويؤيد «الأسطورة» آلان شيرار«53 عاماً»، اللاعب السابق لنيوكاسل، والهداف التاريخي لـ «البريميرليج» برصيد «260هدفاً»، بشدة التعاقد مع دي خيا، ويراه أبلى بلاءً حسناً خلال الفترة التي أمضاها مع مانشستر يونايتد، والتي امتدت أكثر من 12عاماً.

وقال: أعتقد أن الفريق بحاجة إلى حارس صاحب خبرة كبيرة بالدوري الإنجليزي، وها هو دي خيا موجود، ومتاح «مجاناً» لأنه غير مرتبط بأي نادٍ.

وأضاف: أعرف أن راتبه ضخم، ولكن النادي لن يكون مضطراً لمنحه «مكافأة توقيع». يذكر أن شيرار يعمل حالياً محلل كرة قدم، وسبق له العمل مدرباً، ويُصنف على أنه أحد أفضل نجوم جيله.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن دي خيا يُعتبر خياراً ممتازاً لنيوكاسل، وإن كانت بعض الأنباء تشير إلى احتمال عودته لبلاده للعب لأحد الأندية الإسبانية، وتردد اسمه في برشلونة على سبيل الإعارة، لتعويض غياب الحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن المصاب حتى نهاية الموسم.

وأضافت المصادر نفسها أن مستقبل دي خيا مازال «مفتوحاً» على كل الاحتمالات، وقد يتغير كل شيء من الآن وحتى نهاية يناير المقبل، موعد غلق سوق الانتقالات الشتوية «الميركاتو الشتوي».

بدأ ديفيد دي خيا، المولود في 7 نوفمبر1990، مسيرة الشباب في أتلتيكو مدريد في 2003، بينما كان عمره 13عاماً، وتم تصعيده للفريق الأول في 2009، ثم شد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لمانشستر يونايتد حتى 2023 «415 مباراة».

وتدرج في منتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و17و19و 20 و21 و23 سنة، وتم تصعيده لمنتخب «الروخا» الأول في 2014 «45 مباراة دولية»، وكان ضمن قائمة المنتخب في مونديال البرازيل 2014 وروسيا 2018.