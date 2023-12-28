«الصدمة» تُعجل بدخول توتنهام إلى «الميركاتو»!



لندن (د ب أ)



أكد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن فريقه سينشط في سوق الانتقالات الشتوية للاعبين منذ بدايته، بعد معاناته من صدمة جديدة تتمثل في إصابة لاعب آخر بالفريق.

ويخوض توتنهام مباراته أمام مضيفه برايتون مساء اليوم «الخميس»، من دون مدافعه كريستيان روميرو الذي يعاني إصابة في أوتار الركبة يغيب بسببها خمسة أسابيع. وانضم روميرو إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين في توتنهام، والتي تضم ميكي فان دير فين، ورودريجو بينتانكور، وجيمس ماديسون، في الوقت الذي سيغيب عن الفريق الشهر المقبل كل من يفيس بيسوما وبابي سار، والقائد سون هيونج مين، لمشاركتهم في كأس أمم أفريقيا وكأس أمم آسيا.

ونشط توتنهام بشكل ملحوظ في الأمتار الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي بتعاقده مع بيدرو بورو هذا العام، بعد إجراء صفقة مقايضة مزدوجة لبينتاكور وديان كولوسيفسكي في 2022 .

وقال بوستيكوجلو: إذا تمكنا من إنجاز مهمتنا مبكراً سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لنا، ليس فقط بسبب خسارة روميرو، ولكن هناك شهراً كاملاً، لم نهدره؟

وأضاف إذا تمكنا من جلبهم مبكراً، حتى لو لم يلعبوا، يمكننا الاعتماد عليهم في التدريبات وفي طريقة لعبنا، لأننا لن نتعاقد مع لاعب يشارك في المباريات من اليوم التالي مباشرة. وأوضح المدرب الأسترالي: إذا تركنا الأمر معلقاً حتى نهاية يناير، فعلى الأرجح لن يشاركوا قبل منتصف أو نهاية فبراير، على حسب المكان الذي جاؤوا منه، الدوري الذي انتقلوا منه.

وأضاف: لذا نعم أود إنجاز الأمور مبكراً في فترة الانتقالات، ولكن قولي هذا يفرض ضغوطاً علينا، لأن الأندية الأخرى تدرك أننا نريد إنجاز الأمور مبكراً.

وعاد روميرو من الإيقاف لمدة 3 مباريات في بداية الشهر الجاري، لكن توتنهام سيفتقد خدماته لمزيد من الوقت.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني الدولي للإصابة خلال فوز توتنهام 2-1 على إيفرتون في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكشفت الأشعة عن إصابته بشد في أوتار الركبة.

وقال بوستيكوجلو: الأمور ليست رائعة، في ظل غياب روميرو.

وأضاف مدرب توتنهام في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: لقد خضع لفحص في اليوم التالي، ويعاني شداً في أوتار الركبة، نتوقع غيابه من 4 إلى 5 أسابيع.

واعتبر أنه من المخيب للآمال أن نفقده بالتأكيد، من الواضح أننا افتقدناه بسبب الإيقاف، والآن استعدناه للتو، الآن يغيب مرة أخرى لفترة زمنية طويلة.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.